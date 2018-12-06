В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома со счетом 6:1 разгромил команду «Мелилья», выступающую в Сугунде B (третьем по силе дивизионе чемпионата страны).

«Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболу

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