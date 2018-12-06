Футбол

«Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболу
РБК
13:10

Реал — Мелилья
6 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Марко Асенсио
33′
Марко Асенсио
35′
Хавьер Санчес
39′
Иско
48′
Винисиус Жуниор
75′
81′
Ясин Касми
Иско
83′
В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома со счетом 6:1 разгромил команду «Мелилья», выступающую в Сугунде B (третьем по силе дивизионе чемпионата страны).
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