Футбол
«Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболу
«Реал» забил шесть голов в матче Кубка Испании по футболуРБК13:10
Марко Асенсио
|33′
Марко Асенсио
|35′
Хавьер Санчес
|39′
Иско
|48′
Винисиус Жуниор
|75′
|81′
Ясин Касми
Иско
|83′
В ответном матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский «Реал» дома со счетом 6:1 разгромил команду «Мелилья», выступающую в Сугунде B (третьем по силе дивизионе чемпионата страны).
РБК13:10
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