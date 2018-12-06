Футбол

«Реал» забил шесть голов в Кубке Испании
Нева Спорт
вчера в 15:37

Мадридский "Реал" одержал победу в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании против "Мелильи". Королевский клуб победил со счётом 6:1. В первом тайме дубль с интервалом в две минуте оформил Асенсио, а спустя четыре минуты забил Хавьер Санчес.
Нева Спортвчера в 15:37

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Винисиус поучаствовал в 6 голах в 7 матчах за «Реал»

Sports.ruвчера в 19:32

«Реал» вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Газета.Ruвчера в 12:16

«Реал» забил 6 мячей в ворота «Мелильи», Иско и Асенсио оформили по дублю

Советский спортвчера в 12:05

Голы Асенсио и Иско помогли «Реалу» крупно победить в матче Кубка Испании

Матч ТВвчера в 12:05

«Реал» разгромил клуб из 3-го дивизиона со счётом 6:1 в матче Кубка Испании

Чемпионатвчера в 12:05

«Реал» разгромил «Мелилью» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

Спорт-Экспрессвчера в 12:04

Дубли Иско и Асенсио помогли «Реалу» разгромить «Мелиллу» и выйти в 1/8 финала Кубка Испании

Sport24.ruвчера в 12:04
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Роналду стал лучшим игроком «Ювентуса» в ноябре

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Из-за протестов перенесены еще два матча чемпионата Франции

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«Торино» прошёл соперника из Серии С

Представители Серии С ничего не смогли показать в Турине и проиграли со счетом 0:2. Роберто Сориано открыл счет на 24-й минуте, а в концовке его удвоил Симоне Эдера.
Обновлено вчера в 17:08
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Состав «Манчестер Сити» пополнит вратарь сборной США

"Манчестер Сити" и "Коламбус Крю" договорились о переходе голкипера сборной США Зака Штеффена, информирует источник.
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Тренера Талалаева дисквалифицировали в Армении до конца сезона

Главный тренер ереванского «Пюника» Андрей Талалаев дисквалифицирован до 31 мая 2019 года за оскорбление арбитра.
Обновлено вчера в 21:59
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Гендузи: «Думаю, Феллайни завидует моим волосам»

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи прокомментировал инцидент с Маруаном Феллайни в матче на "Олд Траффорд".
Обновлено в 01:13
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Френки де Йонг, скорее всего, перейдет летом в «ПСЖ» за 75 млн евро

Директор «Аякса» Марк Овермарс подтвердил факт переговоров с «ПСЖ» в четверг, но отметил, что окончательной договоренности пока нет, поскольку игроком интересуются и другие клубы («Манчестер Сити», «Барселона» и «Бавария»).
Обновлено в 01:34
Футбол

Джесси Лингард: «Верим, что „МЮ“ финиширует в топ-4»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард оценил шансы команды на попадание в четверку лучших в чемпионате Англии.
Обновлено в 01:26
Футбол

За экс-футболиста сборной Германии тесты сдавала жена

Обновлено вчера в 18:28
Футбол

Экс-тренер «Рубина» назвал проблемы команды

Бывший тренер казанского "Рубина" Дмитрий Кузнецов поделился мнением о матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

«Бавария» хочет, чтобы Гризманн заменил в команде Роббена

В начале декабря стало известно, что полузащитник Арьен Роббен проводит свой последний сезон в составе мюнхенцев, поэтому клуб хочет найти ему достойную замену.
Обновлено в 01:24
Футбол

Черчесов получил премию «Человек года»

Обновлено вчера в 21:54
Футбол

Игорь Акинфеев: «После Хорватии была пустота»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший в этом году свою карьеру в сборной России, в интервью "РИА Новости" рассказал о своих чувствах после поражения от Хорватии в 1/4 финала чемпионат мира.
Обновлено в 01:19
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«Локомотив» подтвердил разрыв крестообразной связки у Ротенберга

В «Локомотиве» подтвердили, что защитник Борис Ротенберг порвал крестообразную связку колена.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол

Ильзат Ахметов: «С „Реалом“, скорее всего, не сыграю»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, которого детская футбольная лига назвала лучшим молодым футболистом премьер-лиги 2018 года, в интервью "СЭ" признался, что, скорее всего, не сыграет с "Реалом" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 20:00
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