Футбол

«Реал» забил «Мелилье» шесть мячей в Кубке Испании
Вести.Ru
14:24

Реал — Мелилья
6 – 1
Матч завершён
Кубок Испании, 1/16 Финала, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Марко Асенсио
33′
Марко Асенсио
35′
Хавьер Санчес
39′
Иско
48′
Винисиус Жуниор
75′
81′
Ясин Касми
Иско
83′
У проигравших единственный мяч оказался на счету Ясина Касми, реализовавшего пенальти. Напомним, что в первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Реал" в гостях победил "Мелилью" со счетом 4:0.
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