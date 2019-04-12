Футбол

«Реал» взял кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»Газета.Ru вчера в 15:50

По информации на официальном сайте клуба, руководство "сливочных" утвердило финансирование в виде займа реконструкции домашнего стадиона клуба — "Сантьяго Бернабеу". Восстановление арены обойдется команду в €575 млн сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%.
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«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу» сроком на 30 лет

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