Футбол
«Реал» взял кредит на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»Газета.Ru вчера в 15:50
По информации на официальном сайте клуба, руководство "сливочных" утвердило финансирование в виде займа реконструкции домашнего стадиона клуба — "Сантьяго Бернабеу". Восстановление арены обойдется команду в €575 млн сроком на 30 лет и фиксированной процентной ставкой 2,5%.
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«Реал» взял кредит на 575 млн евро до 2049 года на реконструкцию «Сантьяго Бернабеу»
Sports.ruвчера в 17:16
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
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