Президент «Реала» Флорентино Перес взял кредит в одном из испанских банков. Как сообщает Sport.es, деньги предназначены для покупки у «ПСЖ» бразильского форварда Неймара. Средства поступят на счет «сливочных» в ближайшие несколько дней.

Происшествия Экс-инженер Boeing оценил действия пилотов при аварийной посадке А321 Бывший инженер по безопасности американской корпорации Boeing Тодд Кёртис прокомментировал действия пилотов пассажирского самолёта Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершивших аварийную посадку в поле вблизи аэропорта Жуковский.

Политика Трамп заявил, что американские тарифы на товары из КНР эффективны Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины, вводимые на импортируемые из Китая товары, дают эффект.

Общество Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.

Теннис Российский теннисист Рублев обыграл Федерера на турнире в Цинциннати Российский теннисист Андрей Рублев обыграл третью ракетку мира Роджера Федерера в матче третьего круга турнира в Цинциннати (США).

Политика Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.

Политика WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиардов долларов.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Гаджеты Представлена портативная система DIGMA S -21 Беспроводная портативная акустическая система DIGMA S -21 позволяет слушать музыку в любом месте без проводов благодаря беспроводному соединению Bluetooth 4.1 + EDR.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Туве В Туве выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли сразу четыре человека.

Технологии «Ведомости»: Сбербанк запустит оплату по отпечатку пальца и по лицу Сбербанк готовится внедрить технологию оплаты в магазинах по отпечатку пальца или изображению лица.

Политика СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.

Происшествия Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

Шоу-бизнес Подруга Нюши рассекретила лицо дочери певицы Снимок, на котором можно разглядеть лицо малышки появился в stories одно из подруг певицы.

Авто АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колёсных дисков АвтоВАЗ планирует сменить линейку штатных легкосплавных колёсных дисков для всех моделей Lada.

Общество Роскомнадзор: Google проигнорировал требование удалить ролик с оскорблением герба России Компания Google проигнорировала три запроса Роскомнадзора об удалении противоправного контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России - флаг и герб.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Происшествия В Омске ребенок упал в яму с кипятком после прорыва теплотрассы В Омске десятилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил множественные ожоги, сообщается в пятницу на сайте СК РФ по Омской области.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.