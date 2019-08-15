Футбол
«Реал» взял кредит на покупку НеймараSport24.ru 00:37
Президент «Реала» Флорентино Перес взял кредит в одном из испанских банков. Как сообщает Sport.es, деньги предназначены для покупки у «ПСЖ» бразильского форварда Неймара. Средства поступят на счет «сливочных» в ближайшие несколько дней.
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Источник: «Реал» договорился о кредите, его могут потратить на покупку Неймара
Чемпионатвчера в 14:12
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:53, Ашберн
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