Президент «Реала» Флорентино Перес взял кредит в одном из испанских банков. Как сообщает Sport.es, деньги предназначены для покупки у «ПСЖ» бразильского форварда Неймара. Средства поступят на счет «сливочных» в ближайшие несколько дней.

Происшествия Посадивший А321 в поле Юсупов стал командиром самолета всего год назад Лайнер А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле из-за того, что сразу после вылета из аэропорта Жуковский произошло столкновение со стаей чаек, произошел сбой в работе двигателей.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.

Общество Тайфун «Кроса» вызвал паводок в Приморье Дожди в Приморье, вызванные тайфуном "Кроса", спровоцировали формирование паводка в западной и южной частях региона.

Финансы Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США "Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.

Общество В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

Политика Глава администрации Барнаула ушёл в отставку Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Общество Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет По данным Росстата, с 1980 года по 2018 год жители России стали меньше есть картофеля и хлеба и вместе с тем увеличили количество овощей и фруктов в рационе.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.

Происшествия Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

Происшествия В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, который устроил стрельбу в США в штате Огайо, следы кокаина, а также алкоголя и антидепрессантов.

Политика Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Общество 13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.

Футбол Спартак — Тун 2:1 В Москве на стадионе «Открытие Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и швейцарским «Туном».

Кино В Минкультуры отобрали кинопроекты дебютантов для субсидий Всего отобрано 13 проектов начинающих кинематографистов. Очный питчинг проектов режиссеров-дебютантов 31 июля.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Технологии Клиенты Сбербанка смогут платить в магазинах лицом Сбербанк может внедрить технологию оплаты товаров в магазине при помощи биометрических данных.

Политика Аксенов назвал Запад виновником водной блокады Крыма Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что именно Запад принял решение о водной блокаде полуострова, а не власти Украины.

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Происшествия Пропавшего мальчика под Омском нашли живым Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым.