Футбол
«Реал» взял кредит на покупку НеймараРоссийская газета 01:47
"Реал" намерен завершить сделку по приобретению бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара. Президент "королевского клуба" Флорентино Перес уже взял кредит в одном из банков. "Реал" не скрывает своего желания купить Неймара и делает все возможное, чтобы опередить своего главного соперника "Барселону".
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Источник: «Реал» договорился о кредите, его могут потратить на покупку Неймара
Чемпионатвчера в 14:12
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
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МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
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Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
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Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой
Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
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Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам
Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл завидовала Кейт Миддлтон еще до встречи с будущим мужем
Баталии между двумя герцогинями – Меган Маркл и Кейт Миддлтон – стало уже привычным явлением.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
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Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Российских лётчиков могут вооружить ПП-2000 вместо АКС-74У
Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У.
Обновлено в 02:42
Космос
Роскосмос собирается обеспечить лазерную связь с МКС
Роскосмос собирается в 2021 году провести эксперимент по созданию высокоскоростной линии лазерной связи между МКС и Землей, сообщили в госкорпорации.
Обновлено 14 августа в 21:10
Кино
Тарантино нашел отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel
Обновлено в 01:11
Происшествия
Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе
Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Труп с пакетом на голове нашли в машине в Красноярске
Тело мужчины с пакетом на голове обнаружили утром в пятницу, 16 августа, на одной из улиц Красноярска.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Происшествия
Пропавшего мальчика под Омском нашли живым
Мальчик, который недавно пропал в лесу под Омском, был обнаружен живым.
Обновлено вчера в 07:41
Технологии
В ССЭИ РЭУ имени Плеханова продолжается набор на программу МВА
В Саратовском социально-экономическом институте РЭУ имени Плеханова продолжается набор на программу "Мастер делового администрирования" - "Master of Business Administration".
Обновлено в 03:01
Здоровье
Профессор медицины: Кузбасс стремительно спивается
По словам профессора, алкоголь даже в самых незначительных дозах сокращает жизнь на 1.5 года, а также ведет к повышению общего уровня преступности и смертности среди населения.
Обновлено вчера в 02:45
Политика
Глава ГБР: Порошенко хочет «убрать меня с должности»
Экс-президент Украины Пётр Порошенко хочет признать незаконным назначение руководства Государственного бюро расследований (ГБР), которое завело более десятка дел против него, заявил глава ГБР Роман Труба 15 августа на своём telegram-канале.
Обновлено в 01:11
Происшествия
Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт
Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Футбол
Татарстан может принять матч за Суперкубок УЕФА
Ранее Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2022 или 2023 году.
Обновлено в 02:24
Финансы
Япония стала крупнейшим держателем госбумаг США
Впервые с мая 2017 года страна стала крупнейшим держателем американских облигаций, обогнав Китай, который располагает госбумагами США на сумму 1,11 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 17:45
Технологии
Хакеры атаковали Европейский центральный банк
Неизвестные киберпреступники совершили атаку на сайт Интегрированного справочника банковской отчётности (BIRD), принадлежащий Европейскому центральному банку (ЕЦБ).
Обновлено вчера в 12:48
Общество
Google оставил без внимания просьбы Роскомнадзора
Сотрудники компании Google оставили без ответа три запроса на удаление в ролика на YouTube, в котором оскорбляются российские флаг и герб.
Обновлено в 03:44