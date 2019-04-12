Футбол
«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»Soccer.ru 00:39
Совет директоров мадридского "Реала" утвердил план финансирования реконструкции домашнего стадиона клуба "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Происшествия
В Тюмени закончилась контртеррористическая операция
Сегодня, 13 апреля, в Тюмени завершена операция по пресечению возможных террористических актов.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
Обновлено в 04:52
Автоспорт
Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Происшествия
Известный юрист Пятницкий задержан за стрельбу в Москве
Как сообщает Пятый канал, задержанным оказался известный адвокат, правозащитник и общественный деятель Павел Пятницкий.
Обновлено в 06:40
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 06:53
Космос
Жизнь вне Земли все-таки есть: сызранский астроном рассказал о своем увлечении
Напомним, что в Сызрани тоже есть люди которые напрямую связаны с космосом: Михаил Корниенко, который сделал два выхода в открытый космос, российский астрофизик Анатолий Черепащук и астроном Самир Шифики.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Луганской области в результате взрыва на заводе погиб человек
Работница Лисичанского желатинового завода на подконтрольной Киеву территории Луганской области погибла в результате взрыва оборудования.
Обновлено в 06:54
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
«Рома» начала переговоры с Конте
Руководство "Ромы" вступило в переговоры с итальянским специалистом Антонио Конте, рапортует Il Tempo.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко
В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Политика
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»
Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Общество
Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
Обновлено в 05:52
Космос
В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация»
«В отношении новых транспортных грузовых и пилотируемых кораблей есть идея, чтобы их названия велись по реестру первых кораблей, построенных Петром Первым, например, "Орел", "Флаг" или "Аист"», - сказали РИА Новости в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко
Обновлено вчера в 15:38
Политика
Белоруссия временно закроет нефтепровод из России
Александр Лукашенко предложил правительству закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба", по которому российская нефть идёт в Европу.
Обновлено 11 апреля в 15:29
Общество
В Москве в воскресенье пройдет снег
Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Экономика
Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП
Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Экономика
Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32