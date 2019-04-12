Футбол

«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»Soccer.ru 00:39

Совет директоров мадридского "Реала" утвердил план финансирования реконструкции домашнего стадиона клуба "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.
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«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу» сроком на 30 лет

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