«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»Soccer.ru 00:39

Совет директоров мадридского "Реала" утвердил план финансирования реконструкции домашнего стадиона клуба "Сантьяго Бернабеу". Как сообщает официальный сайт клуба, "Реал" получит в кредит сумму в 575 млн евро сроком на 30 лет со ставкой 2.5%.

«Реал» взял кредит на € 575 млн для реконструкции «Бернабеу»

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