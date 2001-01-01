Футбол

«Реал» выставил «Наполи» и «Атлетико» разные цены на ХамесаЧемпионат вчера в 13:28

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Мадридский «Реал» продолжает искать новый клуб для колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Напомним, самую активную заинтересованность в футболисте проявляют «Наполи» и «Атлетико». Как сообщает AS, «сливочные» выставили каждому из клубов разную цену на Хамеса.
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«Реал» выставил «Наполи» и «Атлетико» разные цены на Хамеса

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