Мадридский «Реал» продолжает искать новый клуб для колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса. Напомним, самую активную заинтересованность в футболисте проявляют «Наполи» и «Атлетико». Как сообщает AS, «сливочные» выставили каждому из клубов разную цену на Хамеса.

«Реал» выставил «Наполи» и «Атлетико» разные цены на Хамеса

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