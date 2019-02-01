Футбол
«Реал» вышел в полуфинал Кубка ИспанииМатч ТВ 17:20
«Жирона» на своем поле принимала «Реал» в рамках ответного матча ¼ финала Кубка Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 22:41, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал фигуранта по делу сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы в четверг, 31 января, арестовал директора филиала ООО "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева по делу сенатора Рауфа Арашукова.
Обновлено в 10:42
Авто
Представлен обновленный минивэн Mercedes-Benz V-Class
Компания Mercedes-Benz представила обновлённый минивэн V-Class.
Обновлено в 15:07
Кино
Умерла актриса Валентина Березуцкая
Обновлено в 12:46
Общество
Сбой произошел в работе YouTube
Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с трансляцией видео (59%), 28% - на некорректную работу сайта, еще 11% не могут войти в свои аккаунты.
Обновлено в 21:31
Транспорт
«Аэрофлот» вернет алкогольные напитки в эконом-класс
«Аэрофлот» с 1 февраля вернет в меню эконом-класса алкогольные напитки.
Обновлено в 10:31
Наука
Отказ от завтрака не поможет похудеть
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Puma представила свои кроссовки с автоматической шнуровкой
Компания Puma анонсировала кроссовки Fi, оснащённые системой автоматической шнуровки.
Обновлено в 07:06
Экономика
Чек среднего роста: траты в январе больше всего увеличились на АЗС
Средний чек на АЗС с 1 по 25 января увеличился до 1,25 тыс. рублей, на 8%, по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года.
Обновлено в 16:01
Наука
В Англии случайно нашли древнюю рукопись о короле Артуре
Сотрудник Бристольского университета (Великобритания) Майкл Ричардсон случайно обнаружил в местной библиотеке фрагменты рукописи XIII века, повествующей о подвигах короля Артура и волшебнике Мерлине.
Обновлено в 20:34
Происшествия
«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер
МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 20:16
Армия и оружие
Истребители F-35B ВВС США начнут списывать
Первые истребители ВВС США пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II могут списать через несколько лет, сообщает The Aviation Week.
Обновлено в 22:25
Политика
Китай отметил «важный прогресс» в переговорах с США
Китайская делегация считает, что в ходе последнего этапа диалога по торговым спорам с США сторонам удалось достичь "важного прогресса".
Обновлено в 22:18
Авто
Первую Ладу за миллион купил губернатор Самарской области
Первым покупателем спортивной Весты стоимостью более 1 млн рублей стал не простой россиянин, а губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который при этом воспользовался подарком президента АВТОВАЗа Ива Каракатзаниса.
Обновлено в 03:59
Политика
Трамп признался, что за время президентства потерял «огромные деньги»
Президент США Дональд Трамп сообщил, что за время пребывания на посту главы государства потерял много денег, но заверил, что все равно любит свою работу.
Обновлено в 21:52
Происшествия
В Чечне скончалась самая пожилая россиянка
Самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. Об этом заявил её внук Ильяс Абубакаров.
Обновлено в 15:18
Экономика
На Камчатке запустили высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс
Первый высокотехнологичный мусороперерабатывающий комплекс мощностью 120 тысяч тонн отходов в год запущен на Камчатке, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 20:55
Наука
Найдены руины древнего затерянного мегаполиса
Археологи Университета Витватерсранда (ЮАР) нашли руины крупного города на окраине Йоханнесбурга.
Обновлено в 20:22
Авто
Toyota начала производство новых Corolla для России
На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено в 17:01
Музыка
Юрий Лоза вызвался сам сочинить песню для «Евровидения»
В преддверии своего 65-летия музыкант Юрий Лоза вновь выразил недовольство в связи с тем, что Россия отправляет на песенный конкурс "Евровидение" песни на английском языке, и выразил готовность написать композицию для следующего исполнителя, который будет представлять страну.
Обновлено в 09:09
Экономика
Reuters узнал о планах Венесуэлы продать 15 тонн золота в ОАЭ
Центральный банк Венесуэлы планирует в ближайшие несколько дней отправить в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) 15 тонн золота в обмен на наличные средства (евро).
Обновлено в 17:02
Наука
В Антарктиде обнаружили останки родственника динозавра
В Антарктиде учеными найдены останки древнего животного, предположительно, родственника динозавра. По размерам он больше напоминает игуану.
Обновлено в 10:18
Единоборства
У Федора Емельяненко родилась дочь
Как стало известно "СЭ", у знаменитого российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко в среду родилась дочь.
Обновлено в 12:35
Экономика
У главы «Газпрома» нашли квартиру за миллиард рублей
Кадастровая стоимость самой большой квартиры Миллера — 284 млн рублей, рыночную цену расследователи оценили примерно в 1 миллиард руб. Это около $15 млн по текущему курсу и примерно $30 млн по курсу до девальвации 2015 года.
Обновлено в 14:02
Авто
Volvo привезет в Россию бюджетную версию кроссовера Volvo XC40
На сайте Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), подтверждающее скорое появление в России бюджетной версии компактного кроссовера Volvo XC40.
Обновлено в 05:21
Политика
В китайском Харбине откроется российское генконсульство
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании российского генконсульства в Харбине.
Обновлено в 22:33
Происшествия
В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель
В городской больнице врачом оказался мужчина, который несколько лет провел в психбольнице за то, что убил своего одноклассника, расчленил тело и выпил его кровь.
Обновлено в 15:08