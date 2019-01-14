Футбол
«Реал» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матча
«Реал» вырвал победу у «Бетиса» в концовке матчаВести.Ru17:24
Андрес Гуардадо
|4′
|13′
Лука Модрич
|35′
Лука Модрич
|42′
Серхио Рамос
|46′
Карим Бензема
Кристо Гонсалес
|62′
Федерико Вальверде
Франсис Герреро
Кристиан Тельо
|67′
Серхио Каналес
|67′
|74′
Серхио Регилон
Дани Себальос
|82′
Федерико Вальверде
Браим Диас
Андрес Гуардадо
Риад Будебуз
|85′
Вильям Карвалью
|86′
Антонио Санабрия
Лорен Морон
|88′
|88′
Дани Себальос
|74%
|Владение мячом
|26%
|91%
|Процент точных передач
|81%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|5
|3
|Сейвы вратарём
|1
|3
|Офсайды
|4
|6
|Угловые
|5
|6
|Отборы
|11
|9
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|–
Бетис
Расстановка 4‑3‑3
13
Лопес
19
Барраган
23
Манди
5
Бартра
11
Тельо
21
Ло Чельсо
14
Карвалью
10
Будебуз
6
Каналес
16
Морон
17
Санчес
1
Навас
2
Карвахаль
5
Варан
4
Рамос
6
Начо
24
Себальос
10
Модрич
14
Каземиро
21
Диас
27
Гонсалес
28
Жуниор
Реал
Расстановка 5‑3‑2
Мадридский "Реал" одержал выездную победу над "Бетисом" в рамках 19 тура чемпионата Испании по футболу. Футболисты "Королевского клуба" в статусе гостей стадиона "Бенито Вильямарин" выиграли встречу с минимальным счетом 2:1.
Вести.Ru17:24
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