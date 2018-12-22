«Реал» стал триумфатором клубного чемпионата мира. В финале «сливочные» обыграли футбольный клуб «Аль-Аин» из ОАЭ.

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