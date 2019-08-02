Футбол
«Реал» вступил в переговоры с агентом ван де БекаЕвро-футбол.ру 09:43
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Минтранс выступил за создание в России сети ВСМ
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек
В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.
Обновлено в 11:04
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков
В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.
Обновлено в 11:05
Автоспорт
Хэмилтон выиграл этап «Формулы-1» Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
Обновлено в 11:21
Политика
Супруга президента Асада излечилась от рака
Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения
Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Политика
МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России
МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве.
Обновлено в 10:14
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Кино
В новом фильме о Бэтмене Харви Дент может стать чернокожим
В сольном фильме о Бэтмене, главную роль в котором студия Warner Bros. доверила Роберту Паттинсону, зрителям может быть представлено новое прочтение образа Харви Дента.
Обновлено вчера в 05:50
Авто
Цена «Патриота» с «автоматом», карта ГИБДД с дорожными камерами и другие события недели
Все дорожные камеры России появились на одной карте Интерактивную карту разместили на официальном сайте ГИБДД.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией
В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Космос
Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев
Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Снимок 8-летней дочки Константина Богомолова восхитил Ксению Собчак
Фото 8-летней дочери Константина Богомолова вызвало восхищение у Ксении Собчак.
Обновлено в 10:23
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Российское Министерство обороны опубликовало видео с кадрами точечных удары по боевикам в Сирии.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол
«Арсенал» обыграл «Тамбов» в матче ЧР
Обновлено в 11:35
Гаджеты
Gigabyte убрала поддержку PCIe 4.0 в системных платах на чипсетах AMD серий 300 и 400
Если в скором времени на системных платах других производителей с обновлением AGESA 1.0.0.3 тоже исчезнет поддержка PCIe 4.0, значит, это будет сделано по указке AMD.
Обновлено в 04:23