Футбол

«Реал» впервые за шесть лет потерпел 10 поражений в сезонеREGNUM 01:38

Мадридский «Реал» впервые за шесть лет потерпел 10 поражений в сезоне. Поражение от «Леганеса» в Кубке Испании стало десятым в нынешнем сезоне. Больше «Реал» проигрывал только в сезоне 2012/13.
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«Реал» впервые за шесть лет потерпел десять поражений в сезоне

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