«Реал» впервые за шесть лет потерпел десять поражений в сезонеSportbox.RU 00:53

"Реал" проиграл "Леганесу" в матче 1/8 финала Кубка Испании (0:1). Это поражение стало десятым для мадридского клуба во всех турнирах текущего сезона.

«Реал» впервые за шесть лет потерпел десять поражений в сезоне

Политика Политика Ксения Собчак неожиданно приехала в Киев

Политика Политика Высланную из России журналистку Бойко арестовали на Украине На Украине арестовали депортированную из России журналистку Елену Бойко. Соответствующее решение принял Харьковский суд.

Происшествия Происшествия В Тольятти отстранена от работы педагог, ударившая ученицу

Гаджеты Гаджеты Motorola возродит культовую раскладушку RAZR Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.

Общество Общество Умер основатель инвесткомпании The Vanguard Group Джон Богл В США умер основатель и гендиректор инвестиционной компании The Vanguard Group Джон Богл, ему было 89 лет.

Происшествия Происшествия Дело о клевете на полицию возбудили в Амурске после похорон авторитета «С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СКР по Хабаровскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Клевета» (ч.1 ст. 128.1 УК РФ)», — уточнили в ведомстве.

Происшествия Происшествия Пираты требуют выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков Пираты потребовали выкуп за похищенных у берегов Бенина российских моряков.

Политика Политика Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России у Южных Курил Министерство иностранных дел Японии выразило протест на действия пограничной службы России, сотрудники которой оштрафовали два японских судна, ловивших рыбу у острова Кунашир на юге Курил.

Авто Авто McLaren представил спорткар 600LT Spider Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.

Космос Космос На Луне погибло первое растение На Луне погибло первое в ее истории растение. Эксперимент китайских ученых по выращиванию хлопкового семени завершился неудачей.

Наука Наука Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга Оказалось, что физическая активность, в том числе прогулки или домашние хлопоты, помогает улучшить память. pixabay.com - PD Кроме того, она влияет на работу мозга.

Общество Общество В Японии отель сократил число роботов-сотрудников

Общество Общество Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей Миллиардер Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Происшествия Происшествия Незамерзайка или ликер: В Башкирии из крана потекла голубая вода

Происшествия Происшествия Настю Рыбку депортировали из Таиланда

Происшествия Происшествия В омском цирке ягуар напал на дрессировщика В Омске в цирке ягуар напал на дрессировщика.

Политика Политика Власти США подозревают китайскую корпорацию Huawei в шпионаже Американские власти подозревают китайскую корпорацию Huawei в уголовных преступлениях.

Общество Общество Блогер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа Московская Госавтоинспекция проверяет информацию о том, что блогер Давид Манукян перекрыл ул. Новый Арбат для съемок клипа, пишет агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Транспорт Транспорт Мэр Саратова проехался на маршрутке и пожаловался на грубого водителя Как сообщила пресс-служба, в четверг в 7.10 (6.10 мск) Исаев проехал из поселка Агафоновка в центр города на маршрутном микроавтобусе № 58 за 40 минут.

Политика Политика Генпрокуратура Украины проводит обыски у адвоката Вышинского Украинские следователи проводят обыски в квартире и офисе адвоката Андрея Доманского, который представляет интересы руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Музыка Музыка Участие Лазарева в «Евровидении» пока не подтверждено

Политика Политика Россияне стыдятся «вечной бедности» своей страны За «вечную бедность и неустроенность» России испытывают чувство стыда 61% (в 2015 г. – 56%) опрошенных.

Авто Авто Nissan выпустит новую версию X-Trail Первые выпущенные модели отличались, в основном, своим дизайном.

Происшествия Происшествия Основатель Football Leaks задержан в Венгрии. Ему грозит 10 лет тюрьмы Утверждается, что с учётом уже совершённых преступлений ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Общество Общество «Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.

Общество Общество Режим ЧС введут в Бурейском районе Приамурья из-за оползня

Происшествия Происшествия Заказавший убийство родителей студент попал на видео

Общество Общество Роспотребнадзор ограничит продажи «веселящего газа» в интернете В прошлом году, специалистами Роспотребнадзора было выявлено несколько фактов продажи «веселящего газа» для использования в несоответствующих назначению целях.

Экономика Экономика Президентом «Магнита» станет экс-глава «Ленты» В структуре управления «Магнита» появится новая должность — президента, и ее займет Ян Дюннинг, до этого почти десять лет руководивший конкурентом — сетью «Лента».