Футбол

«Реал» впервые за 23 года потерпел 5 крупных поражений в сезонеSports.ru 01:24

Реал — Барселона
2 марта
в 14:45
Чемпионат Испании
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Мадридцы потерпели пятое крупное поражение в сезоне.
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«Реал» впервые за 23 года потерпел 5 крупных поражений за сезон

Eurosport.ru03:42

«Реал» впервые за последние 23 года потерпел пять крупных поражений за сезон

Чемпионат02:21

«Реал» потерпел пять крупных поражений в сезоне впервые за 23 года

Спорт-Экспресс01:52

«Реал» впервые за 23 года потерпел пять разгромных поражений в сезоне

Матч ТВ01:44

«Реал» впервые за 23 года потерпел пять разгромных поражений в сезоне

Sportbox.RU01:44

«Реал» впервые за 23 года потерпел пять разгромных поражений за сезон

Sport24.ru01:53

«Реал» впервые за 23 года потерпел 5 крупных поражений в сезоне

Sports.ru01:24
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Происшествия

Опубликовано видео нападения на генерала в отставке в Москве

Камера видеонаблюдения запечатлела момент нападения на генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова в Москве.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Пакистан обстрелял населенные пункты на границе Индии

Обновлено в 01:00
Общество

Роскачество не нашло пельменей, достойных Знака качества

Обновлено в 00:00
Спорт

Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51
Происшествия

СК завершил дело причастной к убийству главы Сергиева Посада банды

Следствие завершило дело в отношении участников банды, которые причастны к убийству мэра Сергиева Посада Евгения Душко и другим особо тяжким преступлениям.
Обновлено в 03:47
Общество

ФСБ завела дела из-за «китовой тюрьмы» в Приморье

Дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 8.17 КоАП России "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" возбуждены в отношении ООО "Афалина", "Белый кит", "Океанариум ДВ", "Сочинский дельфинарий", которые вели добычу, перевозили и оставили животных в морских вольерах в бухте Средней.
Обновлено в 03:14
Экономика

Несколько банков отложили запуск системы быстрых платежей

С четверга, 28 февраля, система быстрых платежей (СБП) заработала в России в полноценном режиме.
Обновлено в 00:32
Политика

Жванецкий получил орден от Путина

Обновлено в 02:14
Происшествия

Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.
Обновлено в 01:35
Экономика

Управделами президента закупило сигареты на 19 млн руб

Обновлено вчера в 16:10
Экономика

ФАС попросили возбудить дело против Visa и MasterCard

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступила просьба возбудить дело против платежных систем Visa и MasterCard.
Обновлено в 02:02
Экономика

Британский ретейлер Next уйдет с российского рынка

Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 03:37
Политика

Киеву грозит штраф за отказ от участия в Евровидении

В Национальной общественной телерадиокомпании Украины не исключили возможных санкций из-за отказа страны участвовать в международном песенном конкурсе Евровидение-2019.
Обновлено в 03:31
Политика

Трамп рассказал о разногласиях на переговорах с КНДР

Американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заявил, что КНДР просила снятия санкций, однако США не могли пойти на такой шаг.
Обновлено в 02:33
Политика

В США захотели новых антироссийских санкций из-за убийства Немцова

В США конгрессмен-демократ Элиот Энгел и сенатор-республиканец Марко Рубио предложили ввести новые санкции против тех, кто причастен к убийству российского политика Бориса Немцова.
Обновлено в 03:57
Экономика

Роман Абрамович учредил фонд развития кино

Обновлено в 01:40
Происшествия

С жен и друзей полковника Захарченко взыщут полмиллиарда рублей

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь подал в Никулинский суд Москвы новый иск об обращении в доход государства имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его жен и друзей на общую сумму 500 миллионов рублей.
Обновлено в 02:40
Политика

Зеленский пообещал отправить Порошенко в тюрьму

Известный шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал в случае своей победы на выборах отправить в тюрьму действующего главу страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:36
Политика

Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Уголовное дело заведено из-за дизентерии в школах Москвы

Уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет по фактам заболевания школьников и учителей дизентерией и шигеллой в Восточном округе Москвы.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки

В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.
Обновлено в 02:02
Политика

Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Финансы

Годовая прибыль Сбербанка выросла на 11,1%

В 2017 году прибыль составила 748,7 млрд руб.
Обновлено в 03:09
Общество

Река Русская затопила город в Калифорнии

Река под названием Русская (Russian River) разлилась в штате Калифорния и затопила городок Герневилль, отрезав его и другие населенные пункты от окружающего мира, сообщила в четверг газета SFGate.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия

В Москве в ходе драки трое граждан Йемена получили ранения

В московском районе Печатники в ходе драки получили ножевые ранения трое граждан Йемена.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Жители Ингушетии осуждены за подготовку теракта у посольства Франции

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор пятерым жителям Ингушетии.
Обновлено в 03:50
Политика

Путин дал поручение разобраться с поручениями по туризму

В четверг Владимир Путин поручил правительству разобраться, почему его поручения по туризму не исполняются в срок.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Польше задержан экс-вице-президент Пробизнесбанка

В Польше задержан вице-президент по корпоративным финансам Пробизнесбанка Ярослав Алексеев, сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате СКР.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова

Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Пять лыжников арестованы на чемпионате мира в Австрии из-за допинга

Имена арестованных не называются, но по информацииSиddеитsсне Zeitung, среди задержанных – два австрийских лыжника, а также спортсмены Казахстана и Эстонии.
Обновлено вчера в 08:29
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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