«Реал» впервые за 23 года потерпел 5 крупных поражений в сезонеSports.ru 01:24

«Реал» впервые за 23 года потерпел 5 крупных поражений в сезоне

Происшествия Самолет вернулся в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя Самолет авиакомпании Utair вернулся в Уфу из-за отказа двигателя. Boeing 737 должен был вылететь из Уфы в Москву в четверг утром.

Экономика ФАС призвали возбудить дело против Visa и MasterCard Три российских ассоциации призвали Федеральную антимонопольную службу (ФАС) возбудить дело в отношении платёжных систем Visa и MasterCard.

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Происшествия В Кирове задержали заведующую поликлиникой по делу о гибели девочки В Кирове задержана заведующая поликлиникой, где должна была наблюдаться запертая в квартире и погибшая от истощения трехлетняя девочка, сообщило в четверг СУ СКР по региону.

Политика США отказались подписывать соглашение с КНДР Президент США Дональд Трамп заявил, что американское правительство не станет подписывать соглашение с Северной Кореей.

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Путешествия Регионы пересчитали число туристов из-за курортного сбора С мая 2018 года в эксперименте по курортному сбору участвуют Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, в мае 2019 года к нему подключится Крым.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Единоборства Скончался боец ММА Аркадий Лисин Перспективный боец смешанного стиля Аркадий Лисин скоропостижно скончался в минувшую среду.

Общество Власти США оштрафовали сервис TikTok за публикацию видео с детьми Федеральная торговая комиссия США (FTC) оштрафовала сервис для обмена короткими видео TikTok почти на $6 млн.

Политика Зеленский пообещал тюрьму для Порошенко Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский обещает после своей победы посадить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко.

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Происшествия В Петербурге задержали бывшего главного инженера Адмиралтейских верфей Сотрудники полиции сегодня задержали бывшего главного инженера АО «Адмиралтейские верфи» Владимира Байкова, сообщает «Фонтанка.ру».

Политика Немецкие СМИ заявили о провале «восстания» Гуаидо в Венесуэле Призыв к помощи международного сообщества незаконно объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо является свидетельством его беспомощности, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

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Армия и оружие США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений Глава стратегического командования Вооруженных сил США (входит в Минобороны) генерал Джон Хайтен заявил о том, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).