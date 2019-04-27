Футбол

«Реал» впервые за 22 года проиграл «Райо Вальекано» в ПримереБомбардир.ру 01:26

В рамках 35-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1. В чемпионате Испании сливочные не проигрывали этому сопернику с февраля 1997 года.
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«Реал» проиграл десять матчей в одном сезоне Ла Лиги

Газета.Ruвчера в 22:30

«Реал» проиграл «Райо Вальекано» в чемпионате Испании впервые за 22 года

Чемпионатвчера в 21:32

Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»

LiveSport.ru27 апреля в 08:58

«Реал» проиграл аутсайдеру чемпионата Испании

Матч ТВвчера в 16:41

«Реал» уступил «Райо Вальекано»

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3,5 года назад тренер «Райо» сказал: «Ставлю свои яйца, что мы хорошо сыграем с «Реалом». Тогда он проиграл 2:10, а сегодня – победил Зидана

Sports.ruвчера в 19:05

«Пчелы» жалят больно. «Реал» проиграл последней команде ла лиги

Спорт-Экспрессвчера в 18:07
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
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Зеленский сделал первое обращение к Путину после победы на своих выборах на Украине.
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Обновлено вчера в 22:41
Общество

Короткая рабочая неделя стартовала в России

В России стартовала двухдневная рабочая неделя в понедельник, 29 апреля, сообщает DEITA.
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В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Суд продлил арест фигуранту дела об изнасиловании дознавателя в Уфе

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До 18 градусов тепла ожидается в Москве 9 мая

Температура воздуха будет держаться на уровне 15-18 градусов, сообщил в понедельник журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Во время репетиции в любительском театре в Москве подросток получил ранение из пневматического пистолета.
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Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
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С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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Бывший полузащитник сборной Росси Роман Широков покинул пост спортивного директора московского "Динамо".
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Глава Орска Андрей Одинцов покинул свой пост. Временно исполняющим обязанности мэра станет его заместитель Василий Козупица.
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В Петербурге медики скорой оставили тело мужчины на детской площадке

Петербургские медики бросили тело мужчины на детской площадке. Около мертвеца три с лишним часа играли дети.
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