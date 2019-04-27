Футбол
«Реал» впервые за 22 года проиграл «Райо Вальекано» в ПримереБомбардир.ру 01:26
В рамках 35-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Райо Вальекано» со счетом 0:1. В чемпионате Испании сливочные не проигрывали этому сопернику с февраля 1997 года.
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Примера. «Барселона» стала чемпионом, «Атлетико» обыграл «Вальядолид», «Реал» проиграл «Райо Вальекано»
LiveSport.ru27 апреля в 08:58
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Происшествия
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При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
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Россия четвертый год подряд сокращает траты на оборону, в этом году она впервые с 2006 года вышла из пятерки стран с наибольшим оборонным бюджетом, свидетельствуют данные доклада Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), опубликованного 29 апреля.
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С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Хоккей
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Здоровье
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Обновлено в 07:21
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