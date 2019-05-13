Футбол

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезонСпорт-Экспресс вчера в 16:34

Поражение от "Реал Сосьедад" в матче 36-го тура ла лиги (1:3) стало для мадридского "Реала" 17-м в сезоне во всех турнирах.
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«Реал» финиширует в Ла Лиге ниже 2-го места второй год подряд. Такого не было 45 лет

Sport24.ruвчера в 18:35

«Реал» проиграл 11 матчей в чемпионате Испании впервые в XXI веке

Sports.ruвчера в 15:02

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

Спорт-Экспрессвчера в 16:34

«Реал» установил антирекорд XXI века

ProstoProSportвчера в 16:00

«Реал» уступил «Сосьедаду» и второй раз подряд не вошел в топ-2 Ла Лиги

Спорт день за днемвчера в 16:39

«Реал» проиграл 11 матчей в чемпионате Испании впервые в 21 веке

Еженедельник Футболвчера в 15:19

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

Soccer.ruвчера в 17:17
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Хоккей

Третий день ЧМ по хоккею: кто играет 12 мая

Сборная России, начавшая чемпионат мира с мощной победы над Норвегией, сыграет со сборной Австрии, также 12 мая на льду встретятся Канада с Великобританией, США с Францией, Дания с Германией, Италия со Швецией и Латвия со Швейцарией.
Обновлено 11 мая в 18:46
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено 11 мая в 12:37
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
Обновлено вчера в 14:59
Хоккей

«Бостон» разгромил «Каролину» и повёл в серии со счётом 2-0

Обновлено в 00:10
Политика

Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия

Трех человек нашли убитыми из арбалетов в немецком пансионате

В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.
Обновлено вчера в 20:50
Автоспорт

Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу

Обновлено вчера в 13:58
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено вчера в 02:08
Происшествия

В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ

Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 00:03
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Опубликовано видео аварийной посадки самолета без шасси в Мьянме

Обновлено вчера в 08:52
Общество

Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Культура

Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео

В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1

Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено вчера в 17:37
Футбол

Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов

Обновлено вчера в 22:59
Космос

В колониях на орбите Земли создадут курортный климат

Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено вчера в 12:22
Общество

Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами

На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2

Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Летевший в Самару SSJ 100 экстренно вернулся в Шереметьево

Обновлено в 00:05
Экономика

Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей

В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Минюст проведет масштабную проверку политических партий

По закону, в течение семи лет после регистрации партии должны были принять участие в президентских или парламентских выборах, выдвинуть кандидаты в губернаторы не менее чем в 10% регионах, участвовать в выборах в региональные парламенты не менее чем в 20% регионов и в местных выборах - в половине.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

Девять человек погибли в ДТП в Казахстане

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Гороскоп на 12 мая: Стрельцы забудут о любви, а Львы научатся уступать

ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX) Деве советуют задуматься над тем, на что она готова пойти ради своих отношений.
Обновлено 11 мая в 12:31
Политика

Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине

Обновлено вчера в 09:32
Футбол

Аллегри намекнул о будущем в «Ювентусе»

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о планах на будущее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Политика

Россиянам упростят порядок назначения пенсий

Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено в 00:19
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Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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