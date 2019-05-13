Футбол
«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезонСпорт-Экспресс вчера в 16:34
Поражение от "Реал Сосьедад" в матче 36-го тура ла лиги (1:3) стало для мадридского "Реала" 17-м в сезоне во всех турнирах.
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«Реал» финиширует в Ла Лиге ниже 2-го места второй год подряд. Такого не было 45 лет
Sport24.ruвчера в 18:35
«Реал» уступил «Сосьедаду» и второй раз подряд не вошел в топ-2 Ла Лиги
Спорт день за днемвчера в 16:39
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Третий день ЧМ по хоккею: кто играет 12 мая
Сборная России, начавшая чемпионат мира с мощной победы над Норвегией, сыграет со сборной Австрии, также 12 мая на льду встретятся Канада с Великобританией, США с Францией, Дания с Германией, Италия со Швецией и Латвия со Швейцарией.
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Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни
Обновлено 11 мая в 12:37
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.
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Хоккей
«Бостон» разгромил «Каролину» и повёл в серии со счётом 2-0
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Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
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Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом
Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
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Происшествия
Трех человек нашли убитыми из арбалетов в немецком пансионате
В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.
Обновлено вчера в 20:50
Автоспорт
Даниил Квят: Команда не подготовила шины к пит-стопу
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
"Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 20:24
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено вчера в 02:08
Происшествия
В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ
Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.
Обновлено в 00:03
Экономика
Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Опубликовано видео аварийной посадки самолета без шасси в Мьянме
Обновлено вчера в 08:52
Общество
Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей
Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.
Обновлено в 00:00
Культура
Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео
В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.
Обновлено вчера в 18:55
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 3:1
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.
Обновлено вчера в 03:33
Политика
В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов
Обновлено вчера в 22:59
Космос
В колониях на орбите Земли создадут курортный климат
Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Гороскоп на неделю 13 – 19 мая: Раков ждет судьбоносная встреча, у Водолеев проблемы с финансами
На этой неделе вам предстоят серьезные траты, но приобретения того стоят.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2
Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Обновлено вчера в 20:50
Экономика
Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей
В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Минюст проведет масштабную проверку политических партий
По закону, в течение семи лет после регистрации партии должны были принять участие в президентских или парламентских выборах, выдвинуть кандидаты в губернаторы не менее чем в 10% регионах, участвовать в выборах в региональные парламенты не менее чем в 20% регионов и в местных выборах - в половине.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП в Казахстане
Обновлено вчера в 23:56
Общество
Гороскоп на 12 мая: Стрельцы забудут о любви, а Львы научатся уступать
ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX) Деве советуют задуматься над тем, на что она готова пойти ради своих отношений.
Обновлено 11 мая в 12:31
Политика
Документы об убийстве Петлюры рассекретили на Украине
Обновлено вчера в 09:32
Футбол
Аллегри намекнул о будущем в «Ювентусе»
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о планах на будущее, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:01
Политика
Россиянам упростят порядок назначения пенсий
Уезжающим жить за границу россиянам или уже живущим за рубежом гражданам станет проще оформить пенсию в России.
Обновлено в 00:19