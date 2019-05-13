«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезонСпорт-Экспресс вчера в 16:34

Поражение от "Реал Сосьедад" в матче 36-го тура ла лиги (1:3) стало для мадридского "Реала" 17-м в сезоне во всех турнирах.

Хоккей Третий день ЧМ по хоккею: кто играет 12 мая Сборная России, начавшая чемпионат мира с мощной победы над Норвегией, сыграет со сборной Австрии, также 12 мая на льду встретятся Канада с Великобританией, США с Францией, Дания с Германией, Италия со Швецией и Латвия со Швейцарией.

Шоу-бизнес Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса» Семья Алсу опровергла эти сообщения. Как сообщил Первый канал, он не может ничего сказать об этом, так как не владеет информацией.

Политика Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.

Единоборства Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.

Происшествия Трех человек нашли убитыми из арбалетов в немецком пансионате В одной из гостиниц были найдены тела двух женщин и мужчины. Они заселились в пансионат за день до того, как их убили.

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных "Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства — со 2 по 4 ноября", - пояснили в Роструде.

Хоккей Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.

Происшествия В Таиланде 21 человек пострадал в ДТП с автобусом, сообщают СМИ Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом в центральном Таиланде, сообщает новостной интернет-портал Thaiger.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Общество Авиакомпании могут обязать сажать рядом детей и родителей Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать авиакомпании сажать в салоны самолетов близких родственников рядов.

Культура Танец Волочковой босиком на Мальдивах попал на видео В интернете появилось видео, на котором российская балерина Анастасия Волочкова танцует босиком на Мальдивах.

Футбол Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО Футболист санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин принял решение отказаться отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО.

Космос В колониях на орбите Земли создадут курортный климат Джефф Безос (Jeff Bezos) глава и основатель интернет-компании Amazon.com, представивший на днях прототип космического корабля Blue Moon, рассказал на пресс-конференции в Вашингтоне о планах по строительству колоний на орбите Земли с «погодой как на Мауи круглый год».

Армия и оружие Приморские поисковики восстановили штурмовик Ил-2 Участники приморского поискового объединения "Авиапоиск" с помощью запчастей из разных регионов России восстановили самый массовый штурмовик Великой Отечественной войны Ил-2, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Экономика Россиянам придется потратить на окрошку 420 рублей В мае на приготовление окрошки — традиционного блюда, популярность которого резко возрастает с приходом теплой погоды, россиянам придется потратить 420 рублей.

Политика Минюст проведет масштабную проверку политических партий По закону, в течение семи лет после регистрации партии должны были принять участие в президентских или парламентских выборах, выдвинуть кандидаты в губернаторы не менее чем в 10% регионах, участвовать в выборах в региональные парламенты не менее чем в 20% регионов и в местных выборах - в половине.

Футбол Аллегри намекнул о будущем в «Ювентусе» Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о планах на будущее, передает "Советский спорт".