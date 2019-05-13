Футбол

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезонСпорт-Экспресс 16:34

Поражение от "Реал Сосьедад" в матче 36-го тура ла лиги (1:3) стало для мадридского "Реала" 17-м в сезоне во всех турнирах.
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«Реал» финиширует в Ла Лиге ниже 2-го места второй год подряд. Такого не было 45 лет

Sport24.ru18:35

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

Soccer.ru17:17

«Реал» проиграл 11 матчей в чемпионате Испании впервые в XXI веке

Sports.ru15:02

«Реал» установил антирекорд XXI века

ProstoProSport16:00

«Реал» уступил «Сосьедаду» и второй раз подряд не вошел в топ-2 Ла Лиги

Спорт день за днем16:39

«Реал» проиграл 11 матчей в чемпионате Испании впервые в 21 веке

Еженедельник Футбол15:19

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

Спорт-Экспресс16:34
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Недвижимость

Раскрыта сумма самой дорогой сделки с недвижимостью в Москве

Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес

Ксения Собчак воссоединилась с сыном после долгой разлуки

Собчак не скрывает своей радости от воссоединения с наследником – по ее словам, неделя разлуки была длиною в год.
Обновлено в 11:13
Общество

В Японии установлены самые длинные в мире качели

Обновлено в 19:32
Шоу-бизнес

«Говорит Москва» опубликовала документы о проблемах Доренко с сердцем

Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Участница «ДОМа-2» Майя Донцова купила автомобиль за 1,5 миллиона рублей

Покупка обошлась звезде «ДОМа-2» в 1,5 миллиона рублей.
Обновлено в 19:00
Космос

Источник сообщил о начале изготовления корпуса «Федерации»

Российские предприятия приступили к изготовлению корпуса первого экземпляра космического корабля нового поколения "Федерация", он будет из алюминия, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:29
Здоровье

Почти 38 миллионов россиян в 2018 году прошли тестирование на ВИЧ

Почти 38 миллионов россиян прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию в 2018 году, что составило более 25% от общего населения страны, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Житель Владивостока посягнул на «святое» и был заключен под стражу

Во Владивостоке задержан подозреваемый в краже из строящегося храма, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Обновлено в 19:30
Транспорт

Достриглись: к частникам с дорожными камерами придут прокуроры

В случае выявления нарушений частникам придется покинуть засады в кустах и распрощаться с бизнесом на штрафах.
Обновлено в 17:02
Происшествия

Три человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Хабаровске

Мужчина на мотоцикле сбил двух пешеходов в Хабаровске, все трое госпитализированы с серьезными травмами.
Обновлено в 21:08
Музыка

В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

Обновлено в 16:31
Происшествия

Монархии Персидского залива осудили атаки на суда в акватории ОАЭ

Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Абдель Латыф аз-Заяни осудил акты вандализма в отношении четырех торговых судов в акватории ОАЭ, сообщается на сайте региональной организации.
Обновлено в 18:53
Экономика

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

«Ведомости» ознакомились с распоряжением премьера Дмитрия Медведева об условиях одного из крупнейших государственно-частных партнерств – соглашения о системе маркировки товаров, а также о расширении их перечня.
Обновлено в 17:05
Авто

Назван топ-5 самых доступных кабриолетов в России

Как сообщает CarsWeek.ru, возглавил топ-5 самых доступных кабриолетов в России компактный ситикар Smart ForTwo Cabrio от немецкого концерна Daimler.
Обновлено в 09:22
Музыка

У стен Кремля проходит детский фестиваль «Спасская башня»

Песни Победы, торжественные марши и популярные эстрадные хиты: у стен Кремля проходит фестиваль детских духовых оркестров "Спасская башня", передает "ТВ Центр".
Обновлено в 07:39
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Экономика

ЦБ перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Российский ЦБ перестал изготавливать монеты номиналом ниже рубля. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные банка.
Обновлено в 20:24
Общество

В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Испании

Британский гонщик Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Вспании и вернул себе лидерство в чемпионате.
Обновлено в 10:54
Футбол

Перед матчем «Зенита» скончался журналист Александр Николаев

Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Экс-глава ООС: военные Украины могут вернуть Донбасс за сутки

Обновлено в 17:37
Общество

На открытие мотосезона приглашают сахалинцев

Фактически мотоциклисты уже ездят на дорогах, погода в этом году позволяет, но дата открытия мотосезона всегда остается неизменной.
Обновлено в 20:43
Здоровье

Детский кардиолог назвал главные причины смертей на уроках физкультуры

Обновлено в 04:03
Политика

В Белоруссии предложили ограничить право вето в ЕАЭС

"Может, надо определить несколько областей, где премьер-министр не может использовать это право вето", - подчеркнул Крутой.
Обновлено в 17:42
Гаджеты

Huawei построила 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу

Компания решила построить в Берлине 20-этажный дом, который «завернула» в рекламу смартфона Huawei P30 Pro.
Обновлено в 17:08
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Летевший из Москвы в Самару самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Самара (SU 1206), вернулся в аэропорт Шереметьево.
Обновлено в 20:05
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Прощай, большой футбол. Суд оставил за решеткой Кокорина и Мамаева

Обновлено в 13:45
Происшествия

Умер аргентинский депутат Эктор Оливарес

От огнестрельного ранения в больнице умер аргентинский депутат Эктор Оливарес, информирует телеканал "Тодо нотисиас".
Обновлено в 19:29
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Испанский футбольный клуб из Доностии/Сан-Себастьяна, выступающий в испанской Примере, один из основателей Примеры в 1928 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Аноэта». Двукратный чемпион Испании, обладатель Кубка Испании.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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