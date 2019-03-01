Футбол
«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезонСпорт-Экспресс 16:34
Поражение от "Реал Сосьедад" в матче 36-го тура ла лиги (1:3) стало для мадридского "Реала" 17-м в сезоне во всех турнирах.
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