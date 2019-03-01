Футбол

«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезонСпорт-Экспресс 16:34

Поражение от "Реал Сосьедад" в матче 36-го тура ла лиги (1:3) стало для мадридского "Реала" 17-м в сезоне во всех турнирах.
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«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

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«Реал» впервые в XXI веке проиграл 17 матчей за сезон

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«Реал» установил антирекорд XXI века

ProstoProSport16:00
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Военные ВСУ убили своего командира

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Зеленский не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США

Источники в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что он не является "врагом Америки" и не хочет вмешиваться во внутриполитический конфликт в США.
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Специалисты авиационной отрасли поставили под сомнение пригодность самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) для полетов и опровергли наличие ошибки в действиях пилота в качестве основной версии причины пожара в Шереметьево.
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Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

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В жилом доме в Ростовской области взорвался газ

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Стоимость российской пшеницы достигла минимума Снижение спроса на российскую пшеницу продолжает сказываться на ее ценах.
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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что обнаруженные в США системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300 могли попасть туда с Украины.
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