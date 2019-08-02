Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку МодричаЕвро-футбол.ру 16:46
"Реал" не оставляет надежд заполучить нападающего "ПСЖ" Неймара. По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
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