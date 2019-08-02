Футбол
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку МодричаЕвро-футбол.ру вчера в 16:46
"Реал" не оставляет надежд заполучить нападающего "ПСЖ" Неймара. По информации Sky Sports, мадридский клуб хочет обойти в борьбе за игрока "Барселону" и готов включить в возможную сделку ряд своих игроков, включая полузащитника Луку Модрича.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» возобновил интерес к Неймару и готов включить в сделку Модрича и других игроков
Sports.ruвчера в 15:19
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:04, Ашберн
Политика
Подсчитаны расходы США на расследование вмешательства России в выборы
Расследование бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года и возможном сговоре американского президента Дональда Трампа с российской стороной обошлось налогоплательщикам в 31,6 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 21:48
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Культура
Стас Барецкий предложил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.
Обновлено 01 августа в 14:56
Политика
Госдеп США раскрыл суть новых санкций против России
В пятницу, 2 августа, издания Financial Times (FT), Politico и New York Times (NYT) сообщили о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных санкций против России.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Музыка
Джон Траволта станцевал танго вчетвером в клипе Питбуля
Американский исполнитель Питбуль выпустил 2 августа 2019 года новый сингл и клип "3 to Tango".
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Стала известна зарплата Зеленского
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено вчера в 06:35
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено 01 августа в 07:11
Происшествия
Россияне устроили драку в самолете и попали на видео
Обновлено вчера в 20:16
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины
Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Венесуэла обратится в Совбез ООН из-за угрозы блокады со стороны США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил угрозу своего американского коллеги Дональда Трампа ввести блокаду республики.
Обновлено вчера в 20:06
Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Первая леди Франции Брижит Макрон решилась на омолаживающую операцию
Операция продлилась три часа, и женщина в тот же день отбыла домой. Из этого можно сделать вывод, что все прошло отлично и без осложнений.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии
Министерство обороны России опубликовало на открывшемся в четверг разделе своего официального сайта "Миссия в Сирии" четыре видеоролика, на которых показаны удары Воздушно-космических сил РФ по инфраструктуре и технике террористов в Идлибе.
Обновлено 01 августа в 07:50
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Космос
Конец Света назначили на 12 августа 2019 года
Гигантский космический «скиталец», коем уфологии окрестили Нибиру, станет инициатором множества погодных аномалий, которые и приведут к гибели людей.
Обновлено вчера в 22:35
Здоровье
Реже всего в России аборты делают на Северном Кавказе
Регионы Северного Кавказа стали лидерами в стране по наименьшему количеству абортов за прошлый год, говорится в опубликованном Минздравом России статистическом сборнике.
Обновлено вчера в 09:22
Наука
В Японии разрешили создать гибрид человека и мыши
Японские власти первыми в мире одобрили эксперимент по созданию гибридного эмбриона из клеток человека и мыши.
Обновлено 01 августа в 11:53
Здоровье
Назван лучший вид активности для похудения
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено 01 августа в 09:37
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь на Урале
В Свердловской области неизвестный убил супружескую пару и ранил их дочь.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия
Лодка с детьми перевернулась на Урале
Обновлено 01 августа в 02:17
Экономика
Работающие пенсионеры региона получат прибавку к пенсии
Получатели страховых пенсий, работающие в 2018 году, начнут получать её в повышенном размере с 1 августа.
Обновлено 01 августа в 03:00