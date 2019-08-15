Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки НеймараBookmaker-ratings.ru 14:56
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке. Как сообщает Sport.es, президент «Реала» Флорентино Перес возьмет для клуба кредит в одном из испанских банков.
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Футбол
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В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
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Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
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Возмущение дочери актера вызвала сцена в фильме, в ходе которой Брюс Ли хвастается своими навыками в боевых искусствах и говорит, что смог бы победить боксера Мухаммеда Али.
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Российский рок-музыкант Гарик Сукачев выпустит новый альбом под названием «246» осенью 2019 года. Об этом артист рассказал на «Нашем радио».
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Общество
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Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
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Авто
Honda прекратит выпуск автомобилей и сконцентрируется на мотоциклах
По данным агентства Reuters, речь идет о прекращении выпуска кроссовера Honda HR-V, который планируют снять с производства до 31 мая 2020 года.
Обновлено в 05:28
Футбол
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком», сообщает Sport.es.
Обновлено в 13:23
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После наезда автомобиля на остановку в Москве трое госпитализированы
В Москве после наезда автомобиля на автобусную остановку на Старой площади были госпитализированы три человека, угрозы их жизни нет.
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В Чехии анонсировали строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы»
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Обновлено в 18:18
Политика
В США назвали интересной идею Зеленского по нормандскому формату
США считают интересным предложение украинского лидера Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счёт Вашингтона или Лондона.
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Политика
Госдума обсудит тему фейковых новостей в «Яндексе»
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Шоу-бизнес
Ольгу Бузову засняли во время поцелуя с Олегом Майами
В Сети появилось видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Ольги Бузовой с Олегом Майами.
Обновлено в 12:03