Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки НеймараBookmaker-ratings.ru 14:56
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке. Как сообщает Sport.es, президент «Реала» Флорентино Перес возьмет для клуба кредит в одном из испанских банков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:13, Ашберн
Технологии
«Умный контроль» сбора и вывоза отходов создадут в Подмосковье
В пресс-службе сообщили, что всего в Подмосковье уже 100 контейнеров для "сухих" отходов с датчиками уровня наполнения, они установлены, в том числе, в Рузе и Красногорске.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие
КНДР провела пуски двух неопознанных снарядов
Южнокорейские военные утверждают, что КНДР провела утром в пятницу пуски двух неопознанных снарядов из района Тхончхон в сторону Японского моря.
Обновлено в 19:43
Футбол
Кононов: «Спартак» разозлил первый пропущенный гол в матче с «Туном»
Московский "Спартак" разозлился после первого пропущенного гола в ответном матче квалификации футбольной Лиги Европы против швейцарского "Туна", сказал главный тренер "красно-белых" Олег Кононов.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Бывшая дознаватель потребовала с обвиняемых 100 млн рублей
Потерпевшая по делу об изнасиловании оценила свой ущерб 24-летняя экс-дознаватель отдела полиции по Уфимскому району Башкирии Гульназ Фатхисламова, заявившая о том, что в октябре 2018 года она была изнасилована тремя офицерами полиции, подкрепила требования гражданским иском.
Обновлено в 11:39
Здоровье
Новый случай чумы свиней выявлен в Новгородской области
Обновлено в 06:23
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Здоровье
Специалист рассказал, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено в 05:25
Путешествия
Торговцы Турции попросили ограничить систему «все включено»
Торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья попросили Министерство туризма и культуры пересмотреть стандарты системы "все включено" в отелях, сообщает Ассоциация туроператоров России.
Обновлено в 04:12
Общество
Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
В США заявили о боеготовности лишь двух армейских бригад в недавнем прошлом
В связи с уходом генерала с прежней должности были озвучены некоторые результаты его деятельности, описывающие состояние дел в недавнем прошлом и в настоящее время.
Обновлено в 19:40
Происшествия
Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка
Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
В Киеве назвали неадекватным и бесчеловечным внесение в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" личных данных членов экипажа российского самолета Airbus А321, которые посадили аварийный борт с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 13:18
Общество
Реки в Приморье продолжают выходить из берегов
В районах Приморья реки продолжают выходить из берегов.
Обновлено в 19:54
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
"Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.
Обновлено в 16:08
Космос
Российская компания напечатает мясо коровы и кроликов для астронавтов
Сырьем для производства станут клетки из десен коровы и кролика. Один килограмм такого мяса будет стоить не менее 10 тысяч долларов.
Обновлено в 10:08
Теннис
Рублев сенсационно обыграл Федерера в Цинциннати
Обновлено в 17:31
Общество
13% россиян могут быть изолированы от общества из-за бедности
Специалисты Высшей школы экономики высчитали, что 13,1% россиян, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности, что приведет к тому, что они перейдут в маргинальные субкультуры.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян перенес серьезную операцию
Обновлено в 08:00
Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Политика
Трамп захотел купить Гренландию, сообщили СМИ
Как отмечается, глава государства неоднократно интересовался у своих советников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию.
Обновлено в 19:37
Футбол
Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги Европы
Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав».
Обновлено в 14:25
Политика
Украина, Польша и США готовят Европе газовый кризис
Украина с помощью США и Польши разрабатывает энергетический меморандум, на основе которого будет вести переговоры с Российской Федерацией о новом транзитном контракте.
Обновлено в 07:08
Общество
В США умер нобелевский лауреат Кэри Муллис
Обновлено в 16:11
Наука
Контроль кровяного давления обеспечил здоровье мозга
Американские ученые выяснили, что интенсивная терапия повышенного систолического кровяного давления (поддержания на уровне ниже 120 миллиметров ртутного столба) в пожилом возрасте связан с меньшим объемом повреждений белого вещества головного мозга.
Обновлено вчера в 09:26