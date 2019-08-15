Футбол

«Реал» возьмет банковский кредит для покупки НеймараBookmaker-ratings.ru 14:56

«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке. Как сообщает Sport.es, президент «Реала» Флорентино Перес возьмет для клуба кредит в одном из испанских банков.
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Президент «Реала» взял кредит, чтобы купить у «ПСЖ» Неймара

Советский спорт15:54

Источник: «Реал» договорился о кредите, его могут потратить на покупку Неймара

Чемпионат14:12

«Реал» получит кредит, который может потратить на покупку Неймара

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«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара

Bookmaker-ratings.ru14:56

«Реал» взял кредит в банке, чтобы купить Неймара

Sportbox.RU14:33

«Реал» взял кредит в банке, чтобы купить Неймара

Матч ТВ14:33

«Реал» взял кредит на Неймара

Lenta.ru16:19
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
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