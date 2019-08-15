Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки НеймараBookmaker-ratings.ru 14:56
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке. Как сообщает Sport.es, президент «Реала» Флорентино Перес возьмет для клуба кредит в одном из испанских банков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 21:43, Ашберн
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 21:34
Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.
Обновлено в 13:32
Футбол
Вратарь «Стяуа» потерял сознание в матче Лиги Европы
Голкипер румынского «Стяуа» Андрей Влад потерял сознание на некоторое время по ходу ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с чешской «Младой Болеслав».
Обновлено в 14:25
Общество
Как рацион россиян изменился за 40 лет, узнал Росстат
За последние 40 лет россияне стали в два раза меньше употреблять картофеля и в два раза увеличили потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 21:14
Наука
Ученые нашли способ остановить рак легких
Обновлено 13 августа в 02:55
Финансы
Китай уступил Японии статус крупнейшего держателя госбумаг США
"Япония обогнала Китай (владеет госбумагами США на сумму $1,11 трлн - прим. ред.) и впервые с мая 2017 года стала крупнейшим держателем американских облигаций", - говорится в сообщении.
Обновлено в 17:53
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Футбол
Определились все пары раунда плей-офф Лиги Европы
Завершились заключительные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2019/20.
Обновлено в 17:16
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 14:32
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено в 17:23
Политика
Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет новой сделки с США из-за того, что санкции наносят большой ущерб их экономике.
Обновлено в 19:58
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено в 16:01
Происшествия
Видеокамеры могут появиться на пляжах России
Замглавы российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук предложил установить видеокамеры на пляжах и причалах России.
Обновлено в 20:50
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Трамп призвал строить в США больше психиатрических больниц
Президент США Дональд Трамп считает необходимым в связи с участившимися трагедиями со стрельбой начать вновь открывать в Соединенных Штатах психиатрические больницы, многие из которых были закрыты в предыдущие десятилетия.
Обновлено в 18:26
Экономика
Пенсионеры расплачиваются банковской картой от 2 до 10 раз в неделю - исследование
Российские граждане возрастной категории "55+" расплачиваются банковской картой в среднем от двух до десяти раз в неделю, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании банка "Восточный", который входит в пятерку крупнейших игроков карточного рынка в России.
Обновлено в 20:15
Общество
Россельхознадзор может запретить ввоз персиков и слив из Сербии
Как уточняется, основанием для введения ограничений может послужить выявление бурой монилиозной гнили в 12 партиях персиков, нектаринов и слив, поставленных из Сербии в Россию в июле.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Пропавший под Омском трехлетний мальчик нашелся живым
Обновлено в 09:27
Общество
В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter
На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».
Обновлено в 15:22
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Пентагон обеспокоился ростом российского влияния в Африке
Россия и Китай работают над усилением своего влияния в странах Африки, говорится в письменных показаниях двух высокопоставленных военных Пентагона для Конгресса США.
Обновлено в 19:55
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Общество
«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина
Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено в 13:09
Космос
Посетители Музея космонавтики отправят открытки по всему миру
Акция стартует в 15.00 в зале «Утро космической эры» и продлится до 18.00, - сообщили в музее.
Обновлено в 08:31