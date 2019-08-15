Футбол
«Реал» возьмет банковский кредит для покупки НеймараBookmaker-ratings.ru 14:56
«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке. Как сообщает Sport.es, президент «Реала» Флорентино Перес возьмет для клуба кредит в одном из испанских банков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 17:13, Ашберн
Происшествия
Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери
Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Гаджеты
OPPO выпустит смартфон будущего для россиян
Обновлено в 05:10
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено в 10:30
Политика
Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
Обновлено в 07:03
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы
В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
Обновлено в 16:45
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Португалии задержали одного из крупнейших торговцев оружием в мире
Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
Обновлено в 16:06
Общество
ВШЭ: 13% россиян могут быть изолированы от «большого» общества
Высшая школа экономики просчитала, что 13,1% жителей России, а также 19,8% домохозяйств могут быть изолированы от "большого" общества из-за бедности.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности
Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
Обновлено в 14:48
Хоккей
«Сибирь» обыграла чешский клуб «Пираты» в контрольном матче
Хоккеисты новосибирской "Сибири" победили чешский клуб "Пираты" из Хомутова в предсезонном контрольном матче в рамках сбора команды в Чехии.
Обновлено в 14:07
Футбол
«АЗ Алкмар» выбил «Мариуполь» из Лиги Европы
В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Мариуполь» на выезде крупно уступил «АЗ».
Обновлено в 16:29
Происшествия
Полиция задержала устроившего стрельбу в Котельниках
Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу и забаррикадировался в продуктовом магазине в городе Котельники Московской области.
Обновлено в 13:17
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву могут оштрафовать за забор вокруг дачи
Народной артистке СССР Алле Пугачевой грозит штраф из-за забора вокруг ее дачи, преграждающего остальным жителям доступ к водоему, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:42
Кино
«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году
Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено в 09:13
Космос
Российская компания напечатает мясо коровы и кроликов для астронавтов
Сырьем для производства станут клетки из десен коровы и кролика. Один килограмм такого мяса будет стоить не менее 10 тысяч долларов.
Обновлено в 10:08
Политика
Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
Обновлено в 14:11
Здоровье
Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей
Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Пожар на Пулковском шоссе в Петербурге локализован
Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103, в Московском районе города.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
В Идлибе сбили Су-22 и захватили в плен пилота
В сирийской провинции Идлиб боевики сбили самолет ВВС Сирии Су-22, катапультировавшегося пилота захватили в плен.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено в 16:01
Политика
Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа
Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 16:10