Футбол

«Реал» возьмет банковский кредит для покупки НеймараBookmaker-ratings.ru 14:56

«Реал» достал козырь в борьбе за нападающего «ПСЖ» Неймара. Президент «сливочных» Флорентино Перес договорился о кредите в испанском банке. Как сообщает Sport.es, президент «Реала» Флорентино Перес возьмет для клуба кредит в одном из испанских банков.
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Президент «Реала» взял кредит, чтобы купить у «ПСЖ» Неймара

Советский спорт15:54

«Реал» взял кредит в банке, чтобы купить Неймара

Матч ТВ14:33

«Реал» получит кредит, который может потратить на покупку Неймара

Metaratings15:19

«Реал» возьмет банковский кредит для покупки Неймара

Bookmaker-ratings.ru14:56

«Реал» взял кредит в банке, чтобы купить Неймара

Sportbox.RU14:33

«Реал» взял кредит на Неймара

Lenta.ru16:19

Источник: «Реал» договорился о кредите, его могут потратить на покупку Неймара

Чемпионат14:12
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Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
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Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский

«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
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На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
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«Спартак» сыграет с «Брагой» за выход в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы португальская "Брага" на своем поле обыграла датский "Брондбю" со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Жоау Палинья (19-я минута), Андре Орта (41) и Паулинью (67).
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
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Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах

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Находившийся в международном розыске один из крупнейших нелегальных торговцев оружием в мире бельгиец Жак Месье, которого считают причастным к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет, был задержан в Португалии, власти Бельгии планируют запросить его экстрадицию, сообщила в четверг бельгийская федеральная полиция.
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Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке сместить его с должности

Депутаты партии "Европейская солидарность" готовят представление в КС Украины о признании неконституционными отдельных норм закона "О Государственном бюро Украины" (ГБР), представители политсилы считают, что пятый президент страны Петр Порошенко не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ведомства, сообщил в четверг глава бюро Роман Труба.
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«Сибирь» обыграла чешский клуб «Пираты» в контрольном матче

Хоккеисты новосибирской "Сибири" победили чешский клуб "Пираты" из Хомутова в предсезонном контрольном матче в рамках сбора команды в Чехии.
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«АЗ Алкмар» выбил «Мариуполь» из Лиги Европы

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Мариуполь» на выезде крупно уступил «АЗ».
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Полиция задержала устроившего стрельбу в Котельниках

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«История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году

Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.
Обновлено в 16:39
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Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
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Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

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Сырьем для производства станут клетки из десен коровы и кролика. Один килограмм такого мяса будет стоить не менее 10 тысяч долларов.
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Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной

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Акушер-гинеколог обеспокоена здоровьем многодетных 17-летних матерей

Сразу пять 17-летних девушек успели родить в 2018 году пятого ребенка — информацию приводят в Росстате.
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В Идлибе сбили Су-22 и захватили в плен пилота

В сирийской провинции Идлиб боевики сбили самолет ВВС Сирии Су-22, катапультировавшегося пилота захватили в плен.
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Жертва группового изнасилования в МВД Уфы требует 100 млн рублей

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