Футбол
«Реал» включит Диаса в сделку по ЙовичуГазета.Ru 02:20
Как сообщают испанские СМИ, он станет частью сделки о переходе в "Реал" Луки Йовича, чтобы уменьшить сумму трансфера форварда "Айнтрахта". Связано данное решение с тем, что 25-летний Диас не смог закрепиться в основе "сливочных" после трансфера из "Лиона".
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