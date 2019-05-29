Футбол

«Реал» включился в борьбу за де ЛигтаЧемпионат вчера в 16:04

«Реал» стал новым претендентом на защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, «Королевский клуб» готов побороться за 19-летнего игрока амстердамцев ввиду возможной потери своего капитана — Серхио Рамоса, ранее изъявившего желание сменить команду.
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«Реал» включился в борьбу за де Лигта

Чемпионатвчера в 16:04

СМИ: футбольный клуб «Реал» заинтересован в приобретении капитана «Аякса» Де Лигта

ТАСС00:32

«Реал» претендует на защитника «Аякса» де Лигта

Газета.Ruвчера в 16:28

Де Лигт может заменить Рамоса в «Реале»

Матч ТВ01:57

«Реал» включился в гонку за де Лихтом

Евро-футбол.рувчера в 10:52

СМИ: «Реал» включился в борьбу за де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 08:45

«Реал» планирует подписать лидера «Аякса»

Sport.ruвчера в 09:14
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Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Политика

Экс-министр экономики Украины заявил о «катастрофе» в случае дефолта

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что в случае дефолта украинцы «окончательно станут нищими», а страну ждёт катастрофа.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

Силуанов дал прогноз по росту ВВП России

Первый вице-премьер России и министр финансов Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту российской экономики в 2019 году сохраняется на уровне 1,3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Общество

В Рособрнадзоре призвали не отправлять на ЕГЭ детей с недомоганиями

Рособрнадзор выразил соболезнования семье и близким девушки с врожденным пороком сердца, погибшей во время ЕГЭ в Чебоксарах, и призвал родителей убедить своих детей сдать экзамены в другой день, если выпускники чувствуют себя плохо накануне испытания.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

«Газ свободы»: в Вашингтоне оценили американский СПГ

Два представителя министерства энергетики США заявили, что американский СПГ является "свободным газом". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:10
Кино

Шкулев рассказал об особенностях Забайкальского кинофестиваля-2019

Председатель оргкомитета Забайкальского международного кинофестиваля Виктор Шкулев и программный директор Мария Безенкова рассказали журналистам об особенностях программы 2019 года.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено в 02:29
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Футбол

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона в Мадриде

Клубный автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле стадиона «Метрополитано» в Мадриде, где в субботу пройдет финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 02:44
Политика

Назарбаев стал почетным сенатором парламента Казахстана

Первый президент Казахстана стал почетным сенатором парламента страны, передает РИА «Новости».
Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Эксперты генпрокуратуры Украины назвали войну в Донбассе незаконной

Эксперты генпрокуратуры Украины признали незаконным использование Киевом Вооруженных сил в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:26
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Транспорт

СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте

В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.
Обновлено в 00:48
Здоровье

В США врачи выходили ребенка размером с яблоко

Обновлено вчера в 22:12
Общество

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Транспорт

«Яндекс.Такси» может предложить пользователям заказ вертолетов

В проекте планируется задействовать разрабатываемый сейчас вертолет VRT500, а эксплуатантом может стать независимая компания, уточнил Михальченко.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено вчера в 16:41
Авто

Смольный отказался перезапускать завод General Motors в Шушарах

Обновлено в 01:59
Космос

NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря

В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
Обновлено в 01:46
Политика

В Израиле впервые в истории пройдут повторные парламентские выборы

Израильский парламент объявил о самороспуске, и теперь страну впервые в истории ждут повторные выборы.
Обновлено в 02:21
Экономика

Строительство проблемных домов «Реставрации» возобновится в этом году

Строительство десяти проблемных домов компании «Реставрация» возобновится в Красноярске в третьем квартале этого года.
Обновлено в 01:16
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Происшествия

В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки

Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Финансы

Украина распродаёт запасы золота

В мае 2019 года золотовалютные резервы Украины сократились на $1,2 млрд. Об этом рассказал глава Национального банка страны Яков Смолий.
Обновлено в 00:54
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Пушков прокомментировал призыв Зеленского к политикам есть шаурму

Алексей Пушков, являющийся председателем комиссии Совета Федерации по информационной политики, ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к политикам питаться шаурмой на своей странице в социальной сети Twitter в среду.
Обновлено вчера в 20:22
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Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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