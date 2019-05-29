«Реал» включился в борьбу за де ЛигтаЧемпионат вчера в 16:04

«Реал» стал новым претендентом на защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, «Королевский клуб» готов побороться за 19-летнего игрока амстердамцев ввиду возможной потери своего капитана — Серхио Рамоса, ранее изъявившего желание сменить команду.

«Реал» включился в борьбу за де Лигта

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