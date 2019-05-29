Футбол
«Реал» включился в борьбу за де ЛигтаЧемпионат вчера в 16:04
«Реал» стал новым претендентом на защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, «Королевский клуб» готов побороться за 19-летнего игрока амстердамцев ввиду возможной потери своего капитана — Серхио Рамоса, ранее изъявившего желание сменить команду.
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Политика
Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»
Обновлено в 03:30
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Энергетика
В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»
Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли
"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае
На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Общество
В России могут ввести отцовский капитал
Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану
Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Гаджеты
Microsoft выпустит новую Windows с незаметными обновлениями
Представители Microsoft рассказали, что в следующей операционке будут непрерывные обновления в фоновом режиме, которые при этом окажутся незаметны для пользователя.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки
Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию
Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Нанесение ракетного удара многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России на учениях в Курганской области попало на видео.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Никифоров рассказал о причинах расставания с певицей МакSим
Актёр Денис Никифоров стал гостем программы "Судьба человека".
Обновлено в 03:19
Религия
Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе
Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок
Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Энергетика
В Люксембурге и Нидерландах пройдут суды по искам «Нафтогаза» к «Газпрому»
Как сообщила российская компания, иск был подан в середине февраля, и "Газпром" обратился в суд этой страны с заявлением о вступлении в процесс.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10