Футбол

«Реал» включился в борьбу за де ЛигтаЧемпионат вчера в 16:04

«Реал» стал новым претендентом на защитника «Аякса» Матейса де Лигта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. По информации источника, «Королевский клуб» готов побороться за 19-летнего игрока амстердамцев ввиду возможной потери своего капитана — Серхио Рамоса, ранее изъявившего желание сменить команду.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» включился в борьбу за де Лигта

Чемпионатвчера в 16:04

СМИ: футбольный клуб «Реал» заинтересован в приобретении капитана «Аякса» Де Лигта

ТАСС00:32

«Реал» претендует на защитника «Аякса» де Лигта

Газета.Ruвчера в 16:28

Де Лигт может заменить Рамоса в «Реале»

Матч ТВ01:57

«Реал» включился в гонку за де Лихтом

Евро-футбол.рувчера в 10:52

СМИ: «Реал» включился в борьбу за де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 08:45

«Реал» планирует подписать лидера «Аякса»

Sport.ruвчера в 09:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 04:27, Ашберн
Политика

Космонавт Леонов получил орден «За заслуги перед Отечеством»

Обновлено в 03:30
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Общество

В России уменьшилось число непьющих

Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Энергетика

В «Транснефти» назвали сроки очистки трубопровода «Дружба»

Вице-президент российской компании «Транснефть» Сергей Андронов в беседе с газетой «Коммерсантъ» рассказал, что общий объём некондиционной нефти, поставленной по «Дружбе» за рубеж, составил в общей сложности около 3 млн тонн, на очищение системы от загрязнённого хлорорганикой топлива потребуется шесть-восемь месяцев.
Обновлено в 01:55
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали во время игры на батуте

Обновлено в 03:45
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в московском аэропорту

Обновлено в 03:31
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в финале Кубка Стэнли

"Бостон Брюинз" - "Сент-Луис Блюз" - 2:3 ОТ (счет в серии - 1-1) Еще никогда "Сент-Луис" не выигрывал в матчах финальных серий Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Приговор новосибирскому экс-милиционеру за 19 убийств вступил в силу

Обновлено в 01:07
Происшествия

Опубликовано видео столкновения прогулочных катеров на Дунае

На YouTube опубликована видеозапись с места аварии с прогулочным туристическим катером, затонувшим на Дунае.
Обновлено в 04:07
Общество

В России могут ввести отцовский капитал

Правда, для получения новой меры поддержки нужно выполнить два условия: все трое детей должны родиться в одной семье, а родители обязаны состоять в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 00:24
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Здоровье

В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану

Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».
Обновлено вчера в 10:09
Экономика

В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей

В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Гаджеты

Microsoft выпустит новую Windows с незаметными обновлениями

Представители Microsoft рассказали, что в следующей операционке будут непрерывные обновления в фоновом режиме, которые при этом окажутся незаметны для пользователя.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия

В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки

Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.
Обновлено в 02:42
Культура

Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

Путин подписал закон о допуске родственников пациентов в реанимацию

Президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий медицинские организации допускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

Ракетный удар Су-34 показали на видео

Нанесение ракетного удара многофункциональными сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России на учениях в Курганской области попало на видео.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Никифоров рассказал о причинах расставания с певицей МакSим

Актёр Денис Никифоров стал гостем программы "Судьба человека".
Обновлено в 03:19
Религия

Екатеринбургская епархия заявила о нехватке храмов в городе

Жители Екатеринбурга предложили 53 площадки под храм святой Екатерины, потому что в городе не хватает церквей, считает пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сделала дочке необычный подарок

Анджелина Джоли оригинально отметила день рождения дочки Шайло, которой исполнилось уже 13 лет.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет

В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что билеты в плацкартные вагоны с отправлением в июне-июле 2019 года подорожали на 65-100%.
Обновлено в 03:04
Энергетика

В Люксембурге и Нидерландах пройдут суды по искам «Нафтогаза» к «Газпрому»

Как сообщила российская компания, иск был подан в середине февраля, и "Газпром" обратился в суд этой страны с заявлением о вступлении в процесс.
Обновлено в 04:17
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное