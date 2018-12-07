Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом следующего года вернется в "Королевский клуб", информирует Marca. Отмечается, что украинец станет вторым вратарем клуба после Тибо Куртуа. При этом бывший первый номер Кейлор Навас покинет клуб.

«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем

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