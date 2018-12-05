Футбол

«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем
Спорт-Экспресс
03:57

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, выступающий на правах аренды за "Леганес", летом следующего года вернется в "Королевский клуб", информирует Marca. Отмечается, что украинец станет вторым вратарем клуба после Тибо Куртуа. При этом бывший первый номер Кейлор Навас покинет клуб.
Спорт-Экспресс03:57

Подробнее о событии

Лунин станет дублёром Куртуа в «Реале»

Евро-футбол.ру05:12

«Реал» вернет Лунина из аренды и назначит его вторым вратарем

Soccer.ru03:57

«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает вторым вратарем

Спорт-Экспресс03:57

«Реал» вернет Лунина из аренды и сделает его вторым вратарем в следующем сезоне

Бомбардир.ру05:24

Лунин вернётся в «Реал» по окончании аренды

Чемпионат02:15

«Реал» вернет Лунина и сделает его вторым вратарем команды

Sport24.ru03:44

Marca: Лунин в сезоне-2019/20 станет вторым вратарем «Реала»

Eurosport.ruвчера в 16:01
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Андрей Алексеевич Лунин
Украинский футболист
Украинский футболист, вратарь клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Украины. На правах аренды выступает за клуб «Леганес». Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную.
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