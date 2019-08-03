Футбол
«Реал» ведет борьбу за Бруну ФернандешаГазета.Ru вчера в 21:35
Полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Record. По информации издания, на футболиста нацелились еще несколько топ-клубов, среди которых английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
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