Футбол
«Реал» ведет борьбу за Бруну ФернандешаГазета.Ru вчера в 21:35
Полузащитник "Спортинга" и национальной команды Португалии Бруну Фернандеш попал в сферу интересов мадридского "Реала", сообщает Record. По информации издания, на футболиста нацелились еще несколько топ-клубов, среди которых английские "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Реал» интересуется Бруну Фернандешем. Трансфер помогает организовать Жорже Мендеш
Sports.ruвчера в 17:15
«Реал» хочет приобрести Фернандеша, в котором заинтересованы «Тоттенхэм» и «МЮ»
Чемпионатвчера в 18:36
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:38, Ашберн
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Взрыв газа обрушил две стены в жилом доме под Владимиром
Обновлено в 05:06
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Наука
В природе осталось меньше 19 калифорнийских морских свиней
По состоянию на август 2018 года в мире оставалось меньше девятнадцати калифорнийских морских свиней (диапазон от шести до 19 особей), сообщается в Royal Society Open Science.
Обновлено 01 августа в 09:51
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Футбол
Зобнин назвал переход Шюррле большим плюсом для «Спартака»
Андре Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии». В московском клубе футболист будет выступать под 20-м номером.
Обновлено в 04:12
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на выставке МАКС-2019
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 будет впервые представлен публике на статической экспозиции МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Лодыгин стал игроком «Газишехир Газиантеп»
Турецкий «Газишехир Газиантеп» объявил о переходе бывшего вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина.
Обновлено в 01:43
Общество
В Сети высмеяли мать жениха за попытку перещеголять невесту
Пользователи Сети усмотрели издевательство матери жениха над невестой, заявив, что взрослая женщина выбрала для бракосочетания сына наряд, сильно похожий на свадебное платье.
Обновлено в 01:42
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с дядей
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не собирается возвращаться в Россию, рассказала его племянница Виктория после беседы с дядей по телефону.
Обновлено в 03:21
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
Самолет США провел разведку вблизи Черноморского побережья России
Самолет ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку около берегов Крыма.
Обновлено в 05:28
Политика
Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций
Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.
Обновлено в 02:19
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Интернет
Алгоритмы Facebook помогут интернет-компаниям искать дубликаты видео и изображений для борьбы с недопустимым контентом
Facebook отмечает, что она впервые поделилась подобной технологией, и в компании надеются, что с её помощью другие крупные порталы и сервисы, небольшие студии по разработке ПО и некоммерческие организации смогут эффективнее бороться с распространением недопустимого медиа-контента в мировой Сети.
Обновлено в 04:55
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Кино
Бен Аффлек снимется в эротическом триллере «Глубокие воды»
Обновлено в 01:48
Авто
Дворники, живите дольше! Простой и бесплатный совет
Есть простой и действенный способ продлить жизнь щеткам стеклоочистителя: нужно перевернуть резинку на щетках «наоборот», чтобы нижняя кромка, более целая и эластичная, оказалась сверху.
Обновлено в 05:07
Политика
Депутатов заставили снять обувь из-за визита Зеленского
Как сообщает "Украинская правда", на входе в отель Rixos установили рамки, а всех гостей, в том числе будущих народных депутатов, просят показать сумки и снять обувь.
Обновлено в 04:15
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Универсал Renault Talisman приоткрыл свой новый облик
Фотошпионы поделились с нами снимками рестайлингового универсала Renault Talisman Grandtour/Estate, намекающими на возможное обновление модели уже нынешней осенью.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России
Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Культура
Скончалась певица Александра Стрельченко
Обновлено вчера в 08:57