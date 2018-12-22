Футбол

«Реал» в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира
Советский спорт
13:27

Единственный мяч сливочным забил Цукаси Сиотани (86). Реал в третий раз подряд и в четвертый раз в истории завоевал трофей Клубного чемпионата мира. Напомним, в матче за третье место аргентинский Ривер Плейт разгромил японский Касима Антлерс (4:0).
Советский спорт13:27

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