В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com". В основное время на точные удары "канониров" Александра Ляказетта Пьер-Эмерика Обамеянга "сливочные" ответили голами Гарета Бэйла и Марко Асенсио.

«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»

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