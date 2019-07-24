Футбол
«Реал» в товарищеском матче одолел в серии пенальти «Арсенал»Газета.Ru вчера в 22:31
В американском Мэриленде в матче Международного кубка чемпионов "Реал" победил "Арсенал", передает "Чемпионат.com". В основное время на точные удары "канониров" Александра Ляказетта Пьер-Эмерика Обамеянга "сливочные" ответили голами Гарета Бэйла и Марко Асенсио.
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Бэйл помог «Реалу» отыграться с 0:2 в матче против «Арсенала» и победить в серии пенальти
Sportbox.RUвчера в 21:12
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