Футбол

«Реал» в серии пенальти уступил «Роме»Спорт-Экспресс вчера в 15:56

В товарищеском матче в Риме "Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме".
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Фонсека: Джеко — игрок высочайшего уровня

Чемпионатвчера в 21:28

«Реал» не смог обыграть «Рому» в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 16:09

Прямая трансляция товарищеского матча «Рома» — «Реал»

Нева Спортвчера в 14:00

«Реал» и «Рома» сыграли за необычный трофей в матче, призванном привлечь внимание к защите планеты

Sport24.ruвчера в 19:00

«Реал» уступил «Роме» по пенальти в товарищеском матче

Sports.ruвчера в 16:08

«Реал» не смог обыграть «Рому» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 16:09

«Реал» в серии пенальти уступил «Роме»

Спорт-Экспрессвчера в 15:56
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:24, Вашингтон
Авто

Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России

Обновлено вчера в 20:36
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено 10 августа в 06:56
Общество

Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность

Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика

Средний чек в магазинах упал до минимума

Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Bloomberg назвал самые богатые семьи мира

Обновлено 10 августа в 12:55
Общество

В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий

Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Политика

Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Космос

Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»

«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу

В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

В НАТО отказали Украине в поставках оружия

Обновлено вчера в 05:54
Общество

Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для здоровья

В Россельхознадзоре проинформировали, что массовую гибель пчел вызвало бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей.
Обновлено вчера в 20:27
Авто

В Подмосковье засняли очень редкую «Волгу»

Обновлено вчера в 13:28
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено вчера в 15:46
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено вчера в 13:24
Футбол

Вратарь «Барселоны» Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья

Вратарь каталонского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето выбыл почти на месяц из-за травмы запястья.
Обновлено вчера в 22:48
Общество

Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта

Киясов уточнил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие

СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35

Обновлено вчера в 17:53
Здоровье

Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией

Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Эменало покинул пост спортивного директора «Монако»

Майкл Эменало покинул пост спортивного директора "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал в "Челси", где провел 10 лет.
Обновлено вчера в 20:20
Общество

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км

Вулкан Эбеко в северной части острова Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла высотой 3 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты

Спрос на планшеты продолжает сокращаться

Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 05:01
Общество

В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки

Обновлено вчера в 23:59
Политика

В ЕС не хотят признавать российские паспорта жителей Донбасса

Ранее МИД Эстонии уже принял решение не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.
Обновлено 09 августа в 00:46
Космос

NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33
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