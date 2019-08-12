Футбол
«Реал» в серии пенальти уступил «Роме»Спорт-Экспресс вчера в 15:56
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Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada создали в России
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США Ричарда Гренелла о том, что Вашингтон может передислоцировать часть американских военных из Германии в Польшу.
Обновлено 10 августа в 06:56
Общество
Гороскоп на 12 августа: планы проверят на прочность
Ваши идею могут пройти проверку на прочность. Постарайтесь оправдать доверие окружающих и проявить свои лучшие качества.
Обновлено вчера в 13:02
Экономика
Средний чек в магазинах упал до минимума
Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено 10 августа в 12:55
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие
В НАТО отказали Украине в поставках оружия
Обновлено вчера в 05:54
Общество
Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для здоровья
В Россельхознадзоре проинформировали, что массовую гибель пчел вызвало бесконтрольное использование пестицидов при обработке полей.
Обновлено вчера в 20:27
Авто
В Подмосковье засняли очень редкую «Волгу»
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено вчера в 15:46
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Вратарь «Барселоны» Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья
Вратарь каталонского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето выбыл почти на месяц из-за травмы запястья.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Студентов вузов захотели отчислять по совету искусственного интеллекта
Киясов уточнил, что рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35
Обновлено вчера в 17:53
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с гипертонией
Кардиолог из США Элизабет Клодас назвала четыре простых шага для борьбы с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 17:37
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
Эменало покинул пост спортивного директора «Монако»
Майкл Эменало покинул пост спортивного директора "Монако", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он работал в "Челси", где провел 10 лет.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км
Вулкан Эбеко в северной части острова Парамушир Большой Курильской гряды выбросил столб пепла высотой 3 км. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
Обновлено вчера в 22:37
Гаджеты
Спрос на планшеты продолжает сокращаться
Компания Strategy Analytics обнародовала результаты исследования мирового рынка планшетов во втором квартале текущего года: спрос на гаджеты продолжает сокращаться.
Обновлено вчера в 05:01
Общество
В Росрыболовстве уточнили новые правила любительской рыбалки
Обновлено вчера в 23:59
Политика
В ЕС не хотят признавать российские паспорта жителей Донбасса
Ранее МИД Эстонии уже принял решение не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей после 24 апреля в случае, если жители этих областей не были ранее гражданами России.
Обновлено 09 августа в 00:46
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
Обновлено вчера в 23:33