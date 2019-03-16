Футбол
«Реал» в первом матче после возвращения Зидана обыграл «Сельту»ProstoProSport вчера в 13:08
Футболисты мадридского «Реала» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Испании переиграл «Сельту» из Виго. Это был первый матч после возвращения на пост наставника мадридской команды для французского специалиста Зинедина Зидана.
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«Реал» прервал серию домашних поражений, победив в первой игре после возвращения Зидана
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Примера. «Реал» обыграл «Сельту» в первом матче после возвращения Зидана. Иско и Бэйл забили голы
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