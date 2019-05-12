«Реал» в меньшинстве уступил «Реалу Сосьедад» в ПримереRT на русском 15:04

Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Реала Сосьедад» в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась в пользу хозяев — 3:1. В составе «Сосьедада» отличились Микель Мерино, Хосеба Сальдуа и Андер Барренечеа.

«Реал» в меньшинстве уступил «Реалу Сосьедад» в Примере

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