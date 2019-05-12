Футбол

«Реал» в меньшинстве уступил «Реалу Сосьедад» в ПримереRT на русском 15:04

Реал Сосьедад — Реал
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Аноэта»
6′
Браим Диас
Микель Мерино
26′
39′
Хесус Вальехо
42′
Даниэль Карвахаль
56′
Иско
Лука Модрич
Хосеба Сальдуа
57′
Игор Субельдия
59′
65′
Браим Диас
Лукас Васкес Иглесиас
Андер Барренечеа
67′
Хосеба Сальдуа
Аднан Янузай
68′
76′
Каземиро
76′
Марко Асенсио
Винисиус Жуниор
Рубен Пардо
Асьер Ильярраменди
78′
Андер Барренечеа
Хуанми Хименес
87′
Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Реала Сосьедад» в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры. Встреча прошла в Сан-Себастьяне и завершилась в пользу хозяев — 3:1. В составе «Сосьедада» отличились Микель Мерино, Хосеба Сальдуа и Андер Барренечеа.
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