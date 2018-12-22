Футбол

«Реал» в четвертый раз выиграл клубный чемпионат мира
Российская газета
14:20

Способствовал этому полузащитник клуба из ОАЭ Яхья Надер, поразивший собственные ворота. "Реал" одержал победу и, таким образом, третий год подряд и в четвертый раз в общей сложности выиграл клубный чемпионат мира.
Российская газета14:20

Подробнее о событии

«Реал» в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира

Советский спорт13:27

«Реал» в рекордный 4-й раз выиграл клубный чемпионат мира

Матч ТВ13:24

Год и гол Модрича, рекордная победа «Реала». Мадридцы – лучшие в мире

Спорт-Экспресс14:00

«Реал» огласил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира

Газета.Ru11:30

«Реал» обошёл «Барселону» по числу выигранных клубных ЧМ

Чемпионат13:41

«Реал» выиграл 4-й КЧМ и обошел «Барселону»

Sports.ru13:23

«Реал» в третий раз подряд выиграл клубный ЧМ

LiveSport.ru13:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 23:37, Ашберн
Футбол

Бэйл стал лучшим игроком клубного чемпионата мира

Обновлено в 22:20
Футбол

«Ювентус» одержал победу над «Ромой» в матче Серии А

Обновлено в 23:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кардифф» в первом матче Сульшера

Обновлено в 14:29
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Нант» благодаря голу Мбаппе

Обновлено в 17:09
Футбол

Антуан Гризманн забил 200-й гол в карьере

В поединке 17-го тура Ла Лиги форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил победный гол в ворота «Эспаньола», реализовав пенальти.
Обновлено в 14:54
Футбол

Мюллер: победа над «Айнтрахтом» придаст «Баварии» смелости

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча 17-го тура немецкой Бундеслиги с «Айнтрахтом».
Обновлено в 17:25
Футбол

«Лестер» обыграл «Челси» благодаря голу Варди

Обновлено в 11:51
Футбол

Плаза назначен на пост главного тренера «Зенита»

Испанский наставник Жоан Плаза стал новым главным тренером петербургской баскетбольной команды «Зенит», сообщает официальный сайт клуба из Северной столицы.
Обновлено в 11:34
Футбол

Дженнаро Гаттузо: «„Милан“ находится в кризисе»

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после поражения от "Фиорентины" в матче 17-го тура чемпионата Италии (0:1) заявил, что его команда находится в кризисе.
Обновлено в 13:49
Футбол

Вальверде: у «Барселоны» не возникло проблем в матче с «Сельтой»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в матче 17-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:0).
Обновлено в 16:37
Футбол

Миливоевич: «Таунсенд забил потрясающий гол»

Думаю, что если ты забиваешь три мяча, то это заслуженная победа.
Обновлено в 12:36
Футбол

Мамаев согласился на все условия жены

Павел Мамаев согласился на все требования, которые поставила перед ним жена для сохранения семьи.
Обновлено в 12:59
Футбол

«Витесс» Слуцкого в четвертьфинале Кубка Голландии сыграет с «АЗ»

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Голландии. "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий, сыграет с "АЗ" на выезде.
Обновлено в 17:25
Футбол

Слуцкий рассказал о матерных песнях сына-рэпера

Футбольный тренер Леонид Слуцкий рассказал об увлечениях своего 13-летнего сына Дмитрия.
Обновлено в 09:08
Футбол

Широков рассказал о продлении контракта с футболистом «Динамо» Рыковым

Заместитель генерального директора московского «Динамо» по спортивным вопросам Роман Широков сообщил, что футбольный клуб продлил контракт с защитником Владимиром Рыковым.
Обновлено в 14:55
ещё по теме
Главное