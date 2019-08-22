«Реал» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Marca, сегодня представитель мадридцев прибыл в Париж, где в последние часы обсудил с руководством французского клуба возможный трансфер футболиста. Как отмечает издание, клубы регулярно контактируют по телефону.

«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару

Армия и оружие Китайские СМИ назвали новейшую модернизацию танков Т-72 русской магией «Русская магия превратила танк Т-72 в уникального бойца, который прекрасно подходит для городских боев», – пишут китайские журналисты.

Происшествия При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.

Футбол Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.

Футбол «МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер» Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер».

Общество Utair написала в ФАС жалобу на Росавиацию из-за маршрутов «Трансаэро» Авиакомпания Utair обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой о нарушении законодательства в отношении Росавиации.

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Происшествия Депутата Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Константина Янкаускаса, который выдвигался в Мосгордуму от команды Алексея Навального, после третьего административного ареста подряд задержали на выходе из спецприемника в Мневниках.

Происшествия В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Политика Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Политика На Украине обозвали встречу Путина и Макрона «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Шоу-бизнес Мария Шукшина показала фотографию мамы из больницы Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной, актриса Мария Шукшина опровергла информацию о сердечном приступе, который якобы перенесла ее мать.

Политика Зеленский предложил России отдать Крым на место в G8 Восстановление формата станет возможным после "возвращения" Крыма, "прекращение боевых действий в Донбассе", а также освобождения заключенных граждан Украины, и украинских моряков, находящихся в тюрьмах и СИЗО, написал Зеленский в своем фейсбуке.

Культура Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.

Фигурное катание В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.

Происшествия Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».

Энергетика «Роснефть» договорилась о разведке газовых месторождений Мозамбика "Роснефть" подписала с государственной компанией Мозамбика - Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) - меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений в Мозамбике, передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Политика США собирались предложить за Гренландию 600 миллионов долларов в год Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить руководству Дании 600 миллионов долларов ежегодно за Гренландию.