Футбол
«Реал» продолжает переговоры с «ПСЖ» по трансферу НеймараСоветский спорт 11:40
Как сообщает Marca, представитель мадридского клуба прилетел в Париж для переговоров о переходе 27-летнего форварда.
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Наука
Сдвиговое течение нарушило симметрию волн на воде
Оказывается, для этого необходимо создать сдвиговое течение, пишут авторы в Journal of Fluid Mechanics.
Обновлено в 08:29
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита, на сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, нет, заявил заведующий отделением абдоминальной хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.
Обновлено в 20:15
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Общество
ФБК нашёл у руководителя департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
Регнацкий возглавил департамент в январе. Его структура занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.
Обновлено в 15:02
Политика
Песков назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Планы президента США Дональда Трампа насчет датского острова Песков назвал «международным шопингом».
Обновлено в 09:51
Политика
Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Космос
Робот «Федор» отправился в космос
С космодрома «Байконур» рано утром 22 августа стартовал российский корабль «Союз МС-14» с российским человекоподобным роботом по имени Федором.
Обновлено в 01:19
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Гаджеты
Планшеты не грузятся: за год их продажи в России упали на четверть
Популярность планшетов в России снижается: в первой половине 2019-го их продажи в штуках сократились на четверть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 17:01
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено в 18:15
Политика
Над Донбассом подняли российский флаг
Сегодня, 22 августа, на административных зданиях столицы Донбасса флаги Донецкой Народной Республики (ДНР) были заменены на российские триколоры.
Обновлено в 01:16
Здоровье
Несовершеннолетние мамы в Хабаровском крае родили 133 ребенка
Как отметили в краевом комитете по делам ЗАГС и архивов, в 2018 году количество зарегистрированных рождений у мам до 18 лет в регионе не превысило 0,1 процента от общего числа рождений.
Обновлено в 19:55
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
О возможном возвращении России в "большую восьмерку" - неформальный клуб индустриально развитых стран - вновь заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие
Помпео рассказал, как США намерены «возвращать» террористов из Сирии
Попавшие в плен в Сирии террористы должны быть возвращены в те страны, откуда они пришли, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт CBC.
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
На полигоне Тарское танкисты учатся новым приёмам ведения боя
Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к отработке новых приёмов ведения боя на танках Т-72БМ на полигоне Тарское в Северной Осетии.
Обновлено в 19:30
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Экономика
Путин рассказал о рисках в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин заявил, что растущая зависимость угольной отрасли России от внешних рынков создает угрозы и риски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:38
Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 20:44
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Беглов рассказал о строительстве новых школ и детсадов в Петербурге
Отмечается, что в ближайшие пять лет с учетом роста населения Петербургу понадобятся еще 84 новых школы и 169 детских садов.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Хоккей
«Металлург» разгромил «Сибирь» в матче мемориала Ромазана
Магнитогорский "Металлург" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче предсезонного хоккейного турнира памяти Ивана Ромазана, который проходит в Магнитогорске.
Обновлено в 12:40