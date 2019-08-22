Футбол

«Реал» продолжает переговоры с «ПСЖ» по трансферу НеймараСоветский спорт 11:40

Как сообщает Marca, представитель мадридского клуба прилетел в Париж для переговоров о переходе 27-летнего форварда.
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Представители «Реала» находятся в Париже на переговорах по трансферу Неймара

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