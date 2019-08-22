Футбол
«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по НеймаруSport24.ru 08:48
«Реал» хочет приобрести нападающего «ПСЖ» Неймара. По информации Marca, сегодня представитель мадридцев прибыл в Париж, где в последние часы обсудил с руководством французского клуба возможный трансфер футболиста. Как отмечает издание, клубы регулярно контактируют по телефону.
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Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Петербурге во время пожара на теплоходе погиб человек
Мужчина находился в каюте корабля Один человек погиб во время пожара на теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС со ссылкой на городское управление МЧС.
Обновлено в 01:01
Финансы
Биржи Европы снижаются на новостях от ФРС
Основные европейские фондовые индексы снижаются в четверг на фоне информации из протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который вызвал сомнения относительно перспектив дальнейшего смягчения монетарной политики в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:02
Транспорт
Власти Москвы назвали самую распространенную причину ДТП в столице
Больше половины аварий в Москве происходит из-за превышения скорости.
Обновлено в 10:33
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Политика
Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Политика
Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино в 56 лет впервые станет отцом
Хотя Квентин впервые встретил израильскую певицу и модель Даниэллу Пик еще в 2009 году в Израиле, куда приехал продвигать свой фильм «Бесславные ублюдки».
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Гаджеты
Bloomberg: iPhone 11 получат тройную камеру и Face ID
Начать стоит с наследников iPhone XS и XS Max, которые получат приставку Pro.
Обновлено в 10:01
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Полиция Москвы задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать все новое оружие России.
Обновлено в 01:54
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Рогозин заявил об интересе Индии к ракетным двигателям из России
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил об интересе со стороны Индии к российским ракетным двигателям РД-180, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:10
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов
Греческий "Олимпиакос" разгромил "Краснодар" в первом матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:07
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ
Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:50
Технологии
«Мегафон» проведет первый киберспортивный турнир на сети 5G
«Мегафон» продемонстрирует работу базовой станции 5G в Москва-Сити в рамках киберспортивного турнира по Dota2, говорится в сообщении оператора.
Обновлено в 08:15
Экономика
Ипотечный долг россиян превысил 7 триллионов рублей
Долг россиян по ипотеке достиг абсолютного рекорда в семь триллионов рублей — таких объемов в истории России еще не фиксировали, сообщили специалисты международной аналитическо-консалтинговой сети FinExpertiza (результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
Обновлено в 00:09
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Происшествия
Суд арестовал участника пикета в поддержку студента ВШЭ
Тверской суд Москвы арестовал на восемь суток студента Высшей школы экономики Артема Тюрина, которого задержали 5 августа в ходе проведения одиночных пикетов в защиту другого студента этого вуза Егора Жукова.
Обновлено в 09:00
Футбол
Как Слуцкий и Березуцкие поздравили Дзюбу
Обновлено в 08:54