Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru 08:35

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Газета.Ru08:35

СМИ: «Реал» должен предложить Мбаппе 15 миллионов евро за сезон, чтобы заполучить игрока

Матч ТВ08:10

СМИ: Мбаппе уведомил «Реал» о желаемом размере зарплаты

Спорт-Экспресс08:05

СМИ: «Реал» должен предложить Мбаппе 15 миллионов евро за сезон, чтобы заполучить игрока

Sportbox.RU08:10

СМИ: «Реал» должен платить Мбаппе €15 млн за сезон, чтобы заполучить игрока

РИА Новости07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия

Полиция Марокко применила водяные пушки на акции протеста учителей

Полицейские Марокко использовали водяные пушки для разгона протестной акции учителей у здания парламента в столице страны Рабате.
Обновлено в 08:40
Общество

Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве

Обновлено в 08:36
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве в многоэтажке в Киеве

Россиянин погиб в результате взрыва в квартире в одном из многоэтажных домов в Киеве.
Обновлено в 08:30
Общество

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
Обновлено в 07:47
Спорт

Сборная Кореи завоевала бронзу чемпионата мира

Обновлено в 08:01
Политика

Песков рассказал, когда Назарбаев уведомил Путина об отставке

Сложивший полномочия президента Казахстана Нурсултан Назарбаев уведомил российского лидера Владимира Путина об уходе с поста за несколько часов до публичного выступления.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Футбол

Каземиро: «Реалу» не хватает Роналду, он лучший футболист в мире

Обновлено в 08:20
Политика

В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО

В Сербии отмечают серьезный рост онкологических заболеваний: каждый год диагноз рак ставят почти 40 тыс. жителям.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Четыре человека погибли в Омске при пожаре в частном доме

Обновлено в 00:47
Происшествия

Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи

По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:59
Авто

Составлен ТОП-3 надежных автомобилей с пробегом ценой до 1 млн рублей

«Автоновости дня» обратились к специалистам рынка подержанных машин РФ и составили ТОП-3 надежных автомобилей в ценовой категории до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 01:00
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Происшествия

Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае

На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Спорт

Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью

Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

83-летняя Дружинина босиком прошлась по талому снегу

83-летняя артистка Светлана Дружинина продолжает работать не только как актриса, но и как режиссер.
Обновлено в 06:56
Политика

В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана

В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Политика

В Таиланде началось голосование на парламентских выборах

Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье

Среднее время ожидания скорой помощи в Перми составляет 30 минут

Среднее время ожидания бригады по всем группам вызовов составило 29,86 минут.К месту дорожно-транспортных происшествий СМП прибывает за 9,57 мин. «Это очень хороший показатель, мы им гордимся!», – отметили в «скорой».
Обновлено в 06:21
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
Наука

Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие

Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
Обновлено в 07:26
Политика

Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Фотофакт: Россия собралась строить военную базу в Венесуэле

Обновлено в 03:40
Политика

МВД оценило число участников митинга КПРФ в 2,5 тыс. человек

По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 13:57
Политика

В Петербурге начался митинг «За свободные выборы»

Обновлено в 07:00
Общество

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
Шоу-бизнес

С бывшей женой после развода живет Марат Башаров

Сама Макарова заявила, что суд развел Марата и Елизавету, но они сохранили «добрые отношения в интересах ребенка».
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино

Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Футбол

«Барселона» недовольна поведением Боатенга

Полузащитник "Барселоны" Кевин-Принс Боатенг проигнорировал тренировку каталонского клуба, чем разозлил руководителей "блаугранас".
Обновлено в 07:25
Хоккей

Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола

Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".
Обновлено в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса. Четырёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе мадридского «Реала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Килиан Мбаппе
Французский футболист
Французский футболист камерунского происхождения, нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и национальной сборной Франции. Признаётся одним из лучших молодых игроков мира. Победитель чемпионата мира 2018 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное