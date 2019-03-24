Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru 08:35
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.
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Полиция Марокко применила водяные пушки на акции протеста учителей
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Синоптики назвали сроки завершения снегопада в Москве
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Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Пролеты железнодорожной части Крымского моста соединили над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на инфоцентр моста.
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В летевший в Сочи самолет ударила молния
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В Сербии рост детской онкологии связали с бомбардировками НАТО
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«Автоновости дня» обратились к специалистам рынка подержанных машин РФ и составили ТОП-3 надежных автомобилей в ценовой категории до 1 млн рублей.
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На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
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Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
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83-летняя Дружинина босиком прошлась по талому снегу
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В Израиле умер разведчик Рафаэль Эйтан, захвативший нациста Эйхмана
В Израиле в возрасте 92 лет скончался Рафаэль Эйтан - один из создателей израильской разведки, принимавший активное участие в операции по захвату нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
Обновлено в 05:50
Политика
В Таиланде началось голосование на парламентских выборах
Голосование на первых с 2011 года парламентских выборах началось в воскресенье в Таиланде.
Обновлено вчера в 21:04
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Среднее время ожидания скорой помощи в Перми составляет 30 минут
Среднее время ожидания бригады по всем группам вызовов составило 29,86 минут.К месту дорожно-транспортных происшествий СМП прибывает за 9,57 мин. «Это очень хороший показатель, мы им гордимся!», – отметили в «скорой».
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Захарова ответила на слова Помпео о Крыме и признании Голан
Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала скорректировать информационную работу по Крыму с учетом слов госсекретаря США Майка Помпео о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 05:49
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Садовничий назвал приоритеты науки на следующее десятилетие
Приоритетными задачами человечества на ближайшие десять лет станут изучение мозга и Мирового океана, а также освоение космоса.
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Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
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По итогам выступлений организаторы и участники митинга приняли резолюцию в защиту рабочих, сообщает «РИА Новости».
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С бывшей женой после развода живет Марат Башаров
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Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино
Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
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Дон Черри оскорбил Кузнецова из-за фирменного празднования гола
Известный хоккейный эксперт Дон Черри раскритиковал российского форварда "Вашигтона" Евгения Кузнецова за фирменное празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Тампы".
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