Футбол

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru вчера в 08:35

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.
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СМИ: Мбаппе может перейти в «Реал» за 280 миллионов евро

Sportbox.RU09:18

СМИ: «Реал» предложит рекордную сумму за Мбаппе

LiveSport.ru09:06

СМИ: «Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро

Спорт-Экспресс08:31

СМИ: Мбаппе может перейти в «Реал» за 280 миллионов евро

Матч ТВ09:18

«Реал» готовит трансферную бомбу. 280 миллионов евро за форварда «ПСЖ»

Sport.ru09:13

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

Газета.Ruвчера в 08:35

СМИ: «Реал» должен платить Мбаппе €15 млн за сезон, чтобы заполучить игрока

РИА Новостивчера в 07:44
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 09:28, Ашберн
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