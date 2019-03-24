Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru 08:35
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
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Павловой вручили приз как лучшему новичку сезона
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В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопад
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Лыжница Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
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Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
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Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме
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Обновлено в 09:08
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Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки
Обновлено вчера в 19:11
Игры
В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R
Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:25
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Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
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Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
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В течение всей недели вы будете склонны насаждать всем свое мнение, дабы преуспеть в самых значимых делах, а в середине, порадуют друзья и коллеги, которые с удовольствием разделят ваши идеи.
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Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
В Совфеде отреагировали на заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Ничего не может оправдать незаконность действий НАТО при бомбардировке территории Югославии 20 лет назад.
Обновлено в 09:01
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Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии
Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
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На пальце Марии Порошиной заметили обручальное кольцо
Актриса впервые вышла в свет после рождения 5-го ребенка Недавно Мария Порошина родила пятого ребенка.
Обновлено в 06:00
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В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09