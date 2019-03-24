«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru 08:35

Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.

«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»

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