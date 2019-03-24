Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»Газета.Ru 08:35
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт". По информации L'Equipe, "сливочные" должны быть готовы платить форварду зарплату в размере €15 млн евро за сезон.
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Источник назвал цель прибытия российских военных в Венесуэлу
Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях, сообщил дипломатический источник РИА Новости в Каракасе.
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Армия и оружие
Кедми забраковал попытку США приблизиться к гиперзвуковой скорости ракет России
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Армия и оружие
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Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
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Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
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Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
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В больницу сирийского города Скальбия доставили по меньшей мере 21 человека с признаками отравления газом.
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Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
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Следком проверяет данные о подмосковном тренере-педофиле
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Обновлено в 12:20
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Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
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Технологии
В Петербурге начались испытания атомного ледокола «Лидер»
В Санкт-Петербурге прошли первые испытания атомного ледокола «Лидер», который может стать самым большим и мощным судном подобного класса.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у границ РФ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области.
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Армия и оружие
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Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.
Обновлено в 12:06
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»
В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено 22 марта в 13:13
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
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Как сообщают журналисты Reuters, доля Apple в премиум сегменте уже сократилась до 54,6%, тогда как в 2017 году показатель был 81,2%.
Обновлено в 10:26
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В Китае начали тренировать клонированную полицейскую собаку
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Ребенок упал с высоты в Петербурге, пытаясь сделать селфи
По данным СМИ, мальчик упал в лифтовую шахту с высоты четвертого этажа в одном из домов на набережной Обводного канала при неудачной попытке сделать селфи.
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